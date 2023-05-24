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Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?

24 мая 2023 20:07
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Новости Беларуси. В Беларуси вдвое сократилось количество уголовных дел за сокрытие падежа скота. Факт констатировали в Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом по стране наблюдается положительная тенденция: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года падеж уменьшился на более чем две тысячи голов. Сокращение отмечается во всех регионах, за исключением Витебской и Могилевской областей. Причины чаще всего кроются в бесхозяйственности и нарушении условий содержания. 

Кристина Протосовицкая продолжит. 

Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?-1

Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора Беларуси: 
Скажите, какие недостатки были выявлены на ферме и какие приняты меры к их устранению? 

Николай Бурда, директор сельхозпредприятия «Чернавчицы»: 
Один из главных недостатков – неправильная выпойка молозивом телят. Это мы устранили, то есть усилили контроль. Падеж молодняка у нас практически отсутствует за последний месяц. 
Я надеюсь, это не связано с сокрытием? 
Нет. Сокрытия был у нас один случай. 
Вы понимаете, какая ответственность наступает за это? 
– Да. 

Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?-4

Ответственность четко осознают, а потому отныне контроль за работниками по видеокамерам. Это одно из хозяйств Брестского района. По масштабам, как и по результатам, уверенно держится в топ-5. Как говорят, коллектив сложился – зоотехники и ветеринары с опытом. Вместе с тем не обошлось без проблем. 

Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?-7

Николай Бурда: 
В нашем хозяйстве имели место нарушения по выращиванию скота. На это было вынесено представление прокуратуры. Есть всегда человеческий фактор. Как бы мы ни старались, работники прокуратуры нас контролируют и держат в тонусе. 

Повторный визит в хозяйство уже во главе с заместителем генерального прокурора. Причины падежа скота анализируют в целом по стране. По факту они сводятся к двум основным: на нарушение технологий кормления приходится 55 % случаев гибели, нарушение содержания – свыше 40 %. 

Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?-10

Геннадий Дыско: 
Как обстоят дела с сохранностью скота? 

Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома: 
С сохранностью, допустим, за четыре месяца сократили падеж скота на 35 % к уровню прошлого года. 

Виктор Климов, прокурор Брестской области: 
Основной массив недостатков устранен. Это касается как и по соблюдению технологий, так и по наведению порядка. В целом можно сказать, что работа проведена большая, и она дает положительный эффект. 

Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?-13

Многочисленные и еженедельные проверки прокуратуры в сфере АПК выявили ряд «хронических» болезней хозяйств по стране. Где-то системно, где-то точечно. Бесхозяйственность, попустительство в технологиях, кадровый «голод». Болевые точки прятали за приписками вместо того, чтобы решать. Нездоровую тенденцию удалось преломить. 

Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент: 
Все тайное становится явным. Проблемы, которые раньше решали на бумаге, теперь решают предметно в коровниках. Так, за начало года количество уголовных дел, возбужденных за сокрытие падежа, в стране сократилось вдвое. 

В поле зрения прокуроров и оборот крупного рогатого скота. В стране вскрыли преступные схемы по реализациям КРС физическим и юридическим лицам, которые не занимались их разведением и выращиванием. Для этого использовались убойные площадки системы потребкооперации. И это на глазах у службы ветеринарного контроля. 

Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?-19

Геннадий Дыско: 
Руководство отдельных хозяйств в совместном сговоре с Ивановским райпо скрывали падеж скота таким образом: принимали одну здоровую упитанную голову, а на это место списывали несколько тощих. И получалось, что по одному из хозяйств 211 голов так ушло. Плюс ко всему, конечно, недобросовестные работники райпо манипулировали с весом, и в связи с этим совершали хищения. На сегодня установлены факты хищения более чем на 50 тысяч рублей

Особого прокурорского надзора требует исполнение поручения Президента по мелиорации земель. Только в Брестской области на эти работы выделили из бюджета 150 миллионов рублей. 

Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?-22

Виктор Климов: 
Освоение указанных средств может иметь скрытые коррупционные риски, которые неминуемо сказываются на ликвидности продукции сельскохозяйственных предприятий и их конкурентоспособности. При этом проведенные прокурорами проверки в Ляховичском и Пинском районах показали, что бюджетные средства не всегда используются эффективно. 

Справедливый надзор и добросовестное исполнение обязанностей – тандем, который в конечном итоге оставит в плюсе каждую из сторон. Ведь всех объединяет одна цель: продовольственная и экономическая безопасность страны. 

# Прокуратура Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Геннадий Дыско # Виктор Климов # Владимир Сенчук # Фотофакт

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