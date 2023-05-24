Количество уголовных дел по падежу скота сократилось вдвое. Как прокуратура выявляет нарушения?

Новости Беларуси. В Беларуси вдвое сократилось количество уголовных дел за сокрытие падежа скота. Факт констатировали в Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом по стране наблюдается положительная тенденция: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года падеж уменьшился на более чем две тысячи голов. Сокращение отмечается во всех регионах, за исключением Витебской и Могилевской областей. Причины чаще всего кроются в бесхозяйственности и нарушении условий содержания. Кристина Протосовицкая продолжит.

Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Скажите, какие недостатки были выявлены на ферме и какие приняты меры к их устранению? Николай Бурда, директор сельхозпредприятия «Чернавчицы»:

Один из главных недостатков – неправильная выпойка молозивом телят. Это мы устранили, то есть усилили контроль. Падеж молодняка у нас практически отсутствует за последний месяц.

– Я надеюсь, это не связано с сокрытием?

– Нет. Сокрытия был у нас один случай.

– Вы понимаете, какая ответственность наступает за это?

– Да.

Ответственность четко осознают, а потому отныне контроль за работниками по видеокамерам. Это одно из хозяйств Брестского района. По масштабам, как и по результатам, уверенно держится в топ-5. Как говорят, коллектив сложился – зоотехники и ветеринары с опытом. Вместе с тем не обошлось без проблем.

Николай Бурда:

В нашем хозяйстве имели место нарушения по выращиванию скота. На это было вынесено представление прокуратуры. Есть всегда человеческий фактор. Как бы мы ни старались, работники прокуратуры нас контролируют и держат в тонусе. Повторный визит в хозяйство уже во главе с заместителем генерального прокурора. Причины падежа скота анализируют в целом по стране. По факту они сводятся к двум основным: на нарушение технологий кормления приходится 55 % случаев гибели, нарушение содержания – свыше 40 %.

Геннадий Дыско:

Как обстоят дела с сохранностью скота? Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:

С сохранностью, допустим, за четыре месяца сократили падеж скота на 35 % к уровню прошлого года. Виктор Климов, прокурор Брестской области:

Основной массив недостатков устранен. Это касается как и по соблюдению технологий, так и по наведению порядка. В целом можно сказать, что работа проведена большая, и она дает положительный эффект.

Многочисленные и еженедельные проверки прокуратуры в сфере АПК выявили ряд «хронических» болезней хозяйств по стране. Где-то системно, где-то точечно. Бесхозяйственность, попустительство в технологиях, кадровый «голод». Болевые точки прятали за приписками вместо того, чтобы решать. Нездоровую тенденцию удалось преломить.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Все тайное становится явным. Проблемы, которые раньше решали на бумаге, теперь решают предметно в коровниках. Так, за начало года количество уголовных дел, возбужденных за сокрытие падежа, в стране сократилось вдвое. В поле зрения прокуроров и оборот крупного рогатого скота. В стране вскрыли преступные схемы по реализациям КРС физическим и юридическим лицам, которые не занимались их разведением и выращиванием. Для этого использовались убойные площадки системы потребкооперации. И это на глазах у службы ветеринарного контроля.

Геннадий Дыско:

Руководство отдельных хозяйств в совместном сговоре с Ивановским райпо скрывали падеж скота таким образом: принимали одну здоровую упитанную голову, а на это место списывали несколько тощих. И получалось, что по одному из хозяйств 211 голов так ушло. Плюс ко всему, конечно, недобросовестные работники райпо манипулировали с весом, и в связи с этим совершали хищения. На сегодня установлены факты хищения более чем на 50 тысяч рублей. Особого прокурорского надзора требует исполнение поручения Президента по мелиорации земель. Только в Брестской области на эти работы выделили из бюджета 150 миллионов рублей.