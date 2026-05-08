Баскетболисты «Гродно-93» повторно обыграли «Рубон» и вышли вперёд в полуфинальной серии ЧБ

Баскетболисты «Гродно-93» повторно обыграли витебский «Рубон» и вышли вперед в полуфинальной серии чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидеры регулярного сезона во втором домашнем поединке не оставили шансов своим визави – они полностью контролировали ход встречи и уже к большому перерыву обеспечили себе солидный задел в 35 очков. После возобновления матча гости усилили свой атакующий компонент и попытались нивелировать отставание, но заработанного ранее преимущества хватило подопечным Дмитрия Кузьмина для итоговой виктории с результатом 100:76.

Стартовая дуэль этих соперников, напомним, завершилась со счетом 85:62 в пользу гродненской команды, которой осталось сделать всего один шаг до выхода в титульное противостояние национального первенства – в следующий четверг, 14 мая, коллективы сыграют в Витебске.

В другой полуфинальной паре сохраняется паритет. «Минск» после поражения от «Борисфена» в первом поединке во втором взял реванш. 13 и 15 мая эти дружины встретятся вновь в Могилеве.