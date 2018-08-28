Прямой эфир

«Сможете оживлять каждого»: для новой коллекции «Бонстиков» сделали уникальный альбом

28 августа 2018 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталёв.

«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта»

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»:
Чтобы интереснее было собирать, мы подготовили несколько специальных альбомов. Три из них – альбомы в виде персонажей: Жиж, Вужелка и Злыдень. Но есть такой уникальный альбом.

С картой Беларуси.

Здесь вы можете собрать коллекцию, но, кроме этого, здесь – уникальная игра с картами, и даже призма.

«Мы ничего не придумывали. Всё это – часть нашей культуры»: «Евроопт» о новой серии «Бонстиков»

«Сможете оживлять каждого»: для новой коллекции «Бонстиков» сделали уникальный альбом-1

Вы можете установить на смартфон специальную программу и сможете оживлять каждого из «Бонстиков», которые будут рассказывать свою историю. Устанавливая на смартфон, вы получите замечательное развлечение для своих детей.

Как получить «Бонстиков» из новой коллекции?

«Даже сотрудники ГАИ улыбаются». Хрусталёв рассказал, как ездит с «Бонстиком»

# Реклама # общество # Егор Хрусталев

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы ничего не придумывали. Всё это – часть нашей культуры»: «Евроопт» о новой серии «Бонстиков»
28 августа 2018 13:03

«Мы ничего не придумывали. Всё это – часть нашей культуры»: «Евроопт» о новой серии «Бонстиков»

Как получить «Бонстиков» из новой коллекции?
28 августа 2018 12:31

Как получить «Бонстиков» из новой коллекции?

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане Беларуси: крестный ход состоялся в Витебске
28 августа 2018 11:52

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане Беларуси: крестный ход состоялся в Витебске