«Сможете оживлять каждого»: для новой коллекции «Бонстиков» сделали уникальный альбом

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталёв.

«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта»

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»:

Чтобы интереснее было собирать, мы подготовили несколько специальных альбомов. Три из них – альбомы в виде персонажей: Жиж, Вужелка и Злыдень. Но есть такой уникальный альбом.

С картой Беларуси.

Здесь вы можете собрать коллекцию, но, кроме этого, здесь – уникальная игра с картами, и даже призма.

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