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«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта»

28 августа 2018 13:04
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталёв.

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Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»:
Особой нашей гордостью является книга «Герои мифов и легенд Беларуси». Под редакцией Геннадия Коршунова мы подготовили такую книгу.

Здесь рассказывается про 50 мифических существ Беларуси.

«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта» -1

Точно так же, как «Алиса в стране чудес», о которой я рассказывал несколько месяцев назад – это книга с дополненной реальностью. Сейчас покажу, как это выглядит.

24 из 50 оживают и рассказывают свою историю.

И, кроме всего прочего, здесь очень интересно рассказано про каждого из персонажей: откуда он, где он, как его можно задобрить, как с ним подружиться, что он делает, и чем наша русалка отличается от тех, которые есть в Западной Европе и в России. Очень познавательно. Несмотря на то, что, вроде, выглядит, как детская книжка, для взрослого это очень интересно.

Как получить «Бонстиков» из новой коллекции?

А что по поводу дополненной реальности?

Егор Хрусталёв:
Смотрите. Жиж у нас является, наверное, главной звездой. Вам надо на смартфон или планшет установить специальную программу, и вы увидите, как каждый из них оживает.

И вы можете взаимодействовать.

«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта» -4

У каждого из них – небольшая история. Он, кроме того, что выполняет какие-то действия, ещё и с чувством юмора. Слушайте.

Жиж:
Эй, где музыка?

Егор Хрусталёв:
Вот Водяник.

Он находится в своей привычной среде.

«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта» -7

Вот Озерница. Самое важное, что, благодаря этой технологии дополненной реальности, мы имеем возможность, с одной стороны, обнять своего ребёнка, приучить его к чтению, и при этом он не расстаётся со своим любимым гаджетом.

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# Реклама # общество # Егор Хрусталев

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