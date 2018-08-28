«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталёв.
«Сможете оживлять каждого»: для новой коллекции «Бонстиков» сделали уникальный альбом
Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»:
Особой нашей гордостью является книга «Герои мифов и легенд Беларуси». Под редакцией Геннадия Коршунова мы подготовили такую книгу.
Здесь рассказывается про 50 мифических существ Беларуси.
Точно так же, как «Алиса в стране чудес», о которой я рассказывал несколько месяцев назад – это книга с дополненной реальностью. Сейчас покажу, как это выглядит.
24 из 50 оживают и рассказывают свою историю.
И, кроме всего прочего, здесь очень интересно рассказано про каждого из персонажей: откуда он, где он, как его можно задобрить, как с ним подружиться, что он делает, и чем наша русалка отличается от тех, которые есть в Западной Европе и в России. Очень познавательно. Несмотря на то, что, вроде, выглядит, как детская книжка, для взрослого это очень интересно.
Как получить «Бонстиков» из новой коллекции?
А что по поводу дополненной реальности?
Егор Хрусталёв:
Смотрите. Жиж у нас является, наверное, главной звездой. Вам надо на смартфон или планшет установить специальную программу, и вы увидите, как каждый из них оживает.
И вы можете взаимодействовать.
У каждого из них – небольшая история. Он, кроме того, что выполняет какие-то действия, ещё и с чувством юмора. Слушайте.
Жиж:
Эй, где музыка?
Егор Хрусталёв:
Вот Водяник.
Он находится в своей привычной среде.
Вот Озерница. Самое важное, что, благодаря этой технологии дополненной реальности, мы имеем возможность, с одной стороны, обнять своего ребёнка, приучить его к чтению, и при этом он не расстаётся со своим любимым гаджетом.
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