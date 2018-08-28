«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта»

Точно так же, как «Алиса в стране чудес», о которой я рассказывал несколько месяцев назад – это книга с дополненной реальностью. Сейчас покажу, как это выглядит.

24 из 50 оживают и рассказывают свою историю.

И, кроме всего прочего, здесь очень интересно рассказано про каждого из персонажей: откуда он, где он, как его можно задобрить, как с ним подружиться, что он делает, и чем наша русалка отличается от тех, которые есть в Западной Европе и в России. Очень познавательно. Несмотря на то, что, вроде, выглядит, как детская книжка, для взрослого это очень интересно.

Как получить «Бонстиков» из новой коллекции?

А что по поводу дополненной реальности?

Егор Хрусталёв:

Смотрите. Жиж у нас является, наверное, главной звездой. Вам надо на смартфон или планшет установить специальную программу, и вы увидите, как каждый из них оживает.