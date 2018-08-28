Как получить «Бонстиков» из новой коллекции?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталёв.

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Расскажите об условиях нынешней акции с новой коллекцией «Бонстиков».

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»:

Чтобы получить «Бонстика», надо отправиться в магазин. Сделав покупку в магазинах «Евроопт» или «Брусничка», за каждые 15 рублей в чеке, за исключением алкоголя и табачных изделий, вы получаете флоу-пак с «Бонстиком». Также приобретая бон-товары, вы можете получить дополнительных «Бонстиков».

А бон-товары – это большое количество уникальных и интересных товаров.

Это – то, что пригодится детям в школе: одежда, предметы гигиены с элементами и украшенные логотипами «Бонстиков». Акция стартовала 27 августа и продлится до 23 сентября.

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