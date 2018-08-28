«Мы ничего не придумывали. Всё это – часть нашей культуры»: «Евроопт» о новой серии «Бонстиков»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталёв.

Как получить «Бонстиков» из новой коллекции?

Полгода назад торговая сеть «Евроопт» сообщила, что эпопея с «Бонстиками» закончились и их больше не будет.

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»:

Совершенно верно. Но каждый день мы получали десятки, иногда сотни обращений от детей и их родителей, поклонников «Бонстиков»: «Неужели всё закончилось?» Мы подумали: «Почему бы и нет?» И 27 августа стартовали новые, пятые «Бонстики». И это – очень удивительная история. Потому что они, на самом деле, возникли из всей мифологии Беларуси.

Это – очень интересные персонажи.

Потому что таких персонажей, как Хатник, Жевжик, Злыдень, вы, наверняка, помните. Даже, если вы всё своё детство провели исключительно в городе, у вас же были бабушка и дедушка, и иногда проскакивало… Меня бабушка называла «жевжик» в шутку, а я не знал, что это такое. А существует большое количество мифологических персонажей, которые помогают по хозяйству, оберегают домашнюю скотину, занимаются огнём, водой – и их в белорусской мифологии более 300. При поддержке сотрудников Национальной академии наук Беларуси, в частности, кандидата социологических наук Геннадия Коршунова, мы отобрали 24 наиболее ярких и интересных из них, и они стали нашими «Бонстиками».

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Расскажите, какими будут новые «Бонстики»?

Егор Хрусталёв:

Во-первых, мы ничего не придумывали.

Всё это – часть нашей культуры.

В белорусской культуре их, действительно, было очень много. Между прочим, благодаря «Бонстикам», и взрослые могут достаточно много узнать о своей истории, о своей культуре. Более того, в каждом регионе Беларуси были свои мифологические существа, каждое из которых олицетворяло тот или иной вид хозяйственной деятельности. И, с одной стороны, это – история такая просто развлекательная, с другой стороны – познавательная и поучительная. Потому что те мультфильмы, которые будут связаны с песенками, которые исполняют наши «Бонстики» – они тоже поучают самых маленьких граждан Беларуси очень полезным вещам. Не буду раскрывать все секреты.

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