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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане Беларуси: крестный ход состоялся в Витебске

28 августа 2018 11:52
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Новости Беларуси. 28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебске по случаю праздника состоялся крестный ход.

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане Беларуси: крестный ход состоялся в Витебске-1

Участники крестного хода направились в Свято-Успенский кафедральный собор. Он был воссоздан в начале 2000-х годов.

Восстановлению святынь Беларуси активно помогает молодежь. Так, начиная с весны волонтеры занимаются благоустройством храмов, святых источников, высаживают деревья и цветы рядом с церквями и костелами.  Самое массовое волонтерское движение – в Оршанском районе. Здесь даже разработали туристический маршрут по культовым местам «Белорусский Суздаль».

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане Беларуси: крестный ход состоялся в Витебске-4

Вячеслав Хрол, и.о. обязанности первого секретаря Витебского областного комитета ОО «БРСМ»:
Уже в этом году в этой акции приняли участие почти 700 волонтеров. Они поработали почти на 50 объектах в нашей Витебской области.

Эта акция не заканчивается, ребята будут продолжать трудиться. Более 10 объектов Витебской области точно еще останутся под их присмотром.

Основная цель этой акции – это духовно-нравственное воспитание молодежи, ознакомление с традициями белорусского народа и культурными традициями нашей страны.

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане Беларуси: крестный ход состоялся в Витебске-7

Завершится акция в Международный день мира – 21 сентября. Итоги работы волонтеров по восстановлению христианских святынь Беларуси подведут в Минске. 

# Православные в Беларуси # общество # Вячеслав Хрол # Фотофакт

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