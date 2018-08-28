Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане Беларуси: крестный ход состоялся в Витебске

Новости Беларуси. 28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебске по случаю праздника состоялся крестный ход.

Восстановлению святынь Беларуси активно помогает молодежь. Так, начиная с весны волонтеры занимаются благоустройством храмов, святых источников, высаживают деревья и цветы рядом с церквями и костелами. Самое массовое волонтерское движение – в Оршанском районе. Здесь даже разработали туристический маршрут по культовым местам «Белорусский Суздаль».

Участники крестного хода направились в Свято-Успенский кафедральный собор. Он был воссоздан в начале 2000-х годов.

Вячеслав Хрол, и.о. обязанности первого секретаря Витебского областного комитета ОО «БРСМ»:

Уже в этом году в этой акции приняли участие почти 700 волонтеров. Они поработали почти на 50 объектах в нашей Витебской области.

Эта акция не заканчивается, ребята будут продолжать трудиться. Более 10 объектов Витебской области точно еще останутся под их присмотром.

Основная цель этой акции – это духовно-нравственное воспитание молодежи, ознакомление с традициями белорусского народа и культурными традициями нашей страны.