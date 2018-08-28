«Даже сотрудники ГАИ улыбаются». Хрусталёв рассказал, как ездит с «Бонстиком»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталёв. Во время интервью он рассказал про новую коллекцию «Бонстиков»:

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А также упомянул о реакции людей на его появление с персонажами.

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»:

Вы не представляете, как радуются люди, когда видят, когда я с «Бонстиком» езжу по улицам нашего города. Даже сотрудники ГАИ улыбаются.