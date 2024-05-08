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Сможет ли Россия применить ядерное оружие? Обсудили Азарёнок и Лазуткин

08 мая 2024 21:08
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новый миропорядок, планы наших врагов и союз Беларуси и России. В гостях политолог и дипломат Александр Шпаковский и политолог Андрей Лазуткин.

Сможет ли Россия применить ядерное оружие? Обсудили Азарёнок и Лазуткин-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Смотрите, значит, как там было заявлено – два этапа. Первый этап – борьба с ДРГ, с незаконными вооруженными формированиями. Вот батальон Калиновского – это незаконное формирование. На первом этапе надо своими силами их уничтожить. Дальше наступает второй этап. Вот мы их не уничтожили или сюда залезли еще натовцы следом на плечах. Тогда применяется это тактическое ядерное оружие. Но вопрос: Россия хочет его применять или нет? Это все-таки российское оружие. Когда на Белгород нападали, Россия его не применяла. Почему они его будут применять, если нападут на Гродно, например? Поэтому должна быть некая согласованная модель действий. Если возникает такая угроза, например, какого-то прорыва, большие наши потери белорусской армии, тогда бросается это последнее средство. Но любой такой удар – это решение политическое, то есть нет единого протокола.

Григорий Азарёнок, СТВ:
Ядерное оружие – это единственное оружие, которое могут применять только политики. Не руководители генштабов, не военные.

Андрей Лазуткин:
И вот у нас два политика, которые будут решать этот вопрос. Дальше, он сказал, будем это обсуждать еще с Владимиром Путиным. Может быть ситуация, допустим, что Россия будет против, а мы будем за. Как тогда действовать? Своими силами, например. Понятно, что тогда должен быть какой-то критерий: у нас получается либо не получается. Это все очень важно. А противник просчитывает, что он должен сделать так, чтобы Россия не применила то самое ядерное оружие. Например, мы можем действовать с территории Украины. Можем действовать ограниченным каким-то контингентом, типа белорусскими формированиями. Можем провести какую-то диверсию, теракт внутри страны. Вот если завтра что-то взорвут, не дай бог. Это что, повод к ядерному удару? Как бы нет. Они постараются избежать каких-то формальных признаков.

Григорий Азарёнок:
Это всегда операция прикрытия. Это типа белорусские добровольцы заходят, и пофиг, что там польский спецназ, уже всем очевидно. Но это типа польские змагары – калиновцы, хоругвы. И они сами решили, как на Белгород. Решили типа Русский добровольческий корпус – прогуляться, до Белгорода, поубивать там всю администрацию, захватить несколько поселков, пофоткаться и убраться оттуда. А их убирать потом надо с артиллерией, авиацией, еще с чем-то.

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# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок

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