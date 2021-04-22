Сможет ли мир отказаться от натуральной кожи? Мнение директора кожевенного предприятия

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Я думаю, что все вернется к натуральному. В одежде пошел тренд, мы видим в зарубежных фирмах мужчин в мятых пиджаках и понимаем, что это из натуральных шерсти, хлопка, льна сделано. Это считается шиком. И здесь, думаю, вернется. Потому что, во-первых, все родители хотят, чтобы их дети ходили в обуви из натуральной кожи. Думаю, это сохранится. Это хорошо для формирования стопы и так далее. Есть то, где мы не экономим. Если взять такое большое направление, как силовые органы, армия, рабочая обувь, которая является средством индивидуальной защиты, то это тоже натуральная кожа. Она обеспечивает нужные свойства, а учитывая, например, наш климат, то осенью и зимой в обуви из натуральной кожи всегда теплее, комфортнее. Возвращаясь к вопросу добросовестной конкуренции, в Италии уже давно принят закон, запрещающий использовать словосочетание «искусственная кожа», «экокожа», чтобы не было в голове у потребителя смешений, какая это кожа, но только подешевле. Нет, это искусственный материал. Я знаю, что у нас тоже готовятся такие нормативно-правовые акты, Российская Федерация над этим тоже работает. Чтобы не было смешения. Если мы говорим кожа, то подразумеваем натуральную кожу, остальное все пусть называется без слова кожа.

Ольга Коршун:

Кожзам это называется. У вас туфли из натуральной кожи?

Ольга Политико:

Да, натуральная лаковая кожа. Кстати, мы тоже выпускаем натуральную лаковую кожу. Вопрос есть, но у всех потребителей должен быть выбор. Если даже посмотреть на мужскую обувь, все, кто ходит в галстуках и костюмах, занимают должности. Я не думаю, что кто-то из них ходит в обуви из ненатуральной кожи.