Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение. Задействуют самолёты и вертолёты авиационных баз

Новости Беларуси. Охрана воздушных рубежей. Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расчеты станций выдвинулись в назначенные районы, где заступили на боевое дежурство.
Новости Беларуси. Охрана воздушных рубежей. Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расчеты станций выдвинулись в назначенные районы, где заступили на боевое дежурство.
Таким образом, военные отработали практику наращивания и рассредоточения средств обнаружения воздушных целей.
В ходе тренировки основной акцент сделан на обнаружение низколетящих, малоразмерных и высокоскоростных целей.
Сергей Дамарацкий, командир радиотехнической бригады:
Мы уделяем большое внимание действиям, таким как смена позиций радиотехнических подразделений между ударами условного воздушного противника, действиям боевого расчета в условиях применения противником всех видов помех, а также противорадиолокационных ракет. Немаловажное внимание мы уделяем также вопросам обнаружения и выдачи информации по ударно-беспилотным летательным аппаратам.
В ходе полевого выхода подразделениям предстоит работа по реальным воздушным объектам. В качестве контрольных целей выступят самолеты и вертолеты наших авиационных баз в Мачулищах и Барановичах.