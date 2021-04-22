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Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение. Задействуют самолёты и вертолёты авиационных баз

22 апреля 2021 07:01
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Новости Беларуси. Охрана воздушных рубежей. Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расчеты станций выдвинулись в назначенные районы, где заступили на боевое дежурство.

Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение. Задействуют самолёты и вертолёты авиационных баз-1

Таким образом, военные отработали практику наращивания и рассредоточения средств обнаружения воздушных целей.

Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение. Задействуют самолёты и вертолёты авиационных баз-4

В ходе тренировки основной акцент сделан на обнаружение низколетящих, малоразмерных и высокоскоростных целей.

Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение. Задействуют самолёты и вертолёты авиационных баз-7

Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение. Задействуют самолёты и вертолёты авиационных баз-9

Сергей Дамарацкий, командир радиотехнической бригады:
Мы уделяем большое внимание действиям, таким как смена позиций радиотехнических подразделений между ударами условного воздушного противника, действиям боевого расчета в условиях применения противником всех видов помех, а также противорадиолокационных ракет. Немаловажное внимание мы уделяем также вопросам обнаружения и выдачи информации по ударно-беспилотным летательным аппаратам.

Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение. Задействуют самолёты и вертолёты авиационных баз-12

В ходе полевого выхода подразделениям предстоит работа по реальным воздушным объектам. В качестве контрольных целей выступят самолеты и вертолеты наших авиационных баз в Мачулищах и Барановичах.

# Военные учения # общество # Сергей Дамарацкий # Фотофакт

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