Радиотехнические войска Беларуси проводят тактическое учение. Задействуют самолёты и вертолёты авиационных баз

Сергей Дамарацкий, командир радиотехнической бригады:

Мы уделяем большое внимание действиям, таким как смена позиций радиотехнических подразделений между ударами условного воздушного противника, действиям боевого расчета в условиях применения противником всех видов помех, а также противорадиолокационных ракет. Немаловажное внимание мы уделяем также вопросам обнаружения и выдачи информации по ударно-беспилотным летательным аппаратам.