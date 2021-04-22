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Литовские службы временно не будут оформлять транспорт в пункте пропуска «Мядининкай»

22 апреля 2021 06:34
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Новости Беларуси. Литовские службы временно не будут оформлять транспорт в пункте пропуска «Мядининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С белорусской стороны это «Каменный Лог».

Литовские службы временно не будут оформлять транспорт в пункте пропуска «Мядининкай»-1

В качестве причины такой недееспособности литовская сторона назвала отсутствие электричества. Ориентировочно сегодня, 22 апреля, его не будет до полудня.

Гродненская региональная таможня просит учитывать эту информацию при выборе маршрута для пересечения белорусско-литовской границы.

Литовские службы временно не будут оформлять транспорт в пункте пропуска «Мядининкай»-4

Как сообщалось ранее, в связи с реконструкцией пункта пропуска «Мядининкай» здесь закрыты три из пяти полос для движения транспорта. Эти обстоятельства заметно повлияли на пропускную способность.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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