Новости Беларуси. Литовские службы временно не будут оформлять транспорт в пункте пропуска «Мядининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С белорусской стороны это «Каменный Лог».

В качестве причины такой недееспособности литовская сторона назвала отсутствие электричества. Ориентировочно сегодня, 22 апреля, его не будет до полудня.

Гродненская региональная таможня просит учитывать эту информацию при выборе маршрута для пересечения белорусско-литовской границы.