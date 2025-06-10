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Пограничники в пункте пропуска «Брест» задержали мужчину с поддельным паспортом

10 июня 2025 08:31
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Пограничники в пункте пропуска «Брест» задержали мужчину, который намеревался выехать в Польшу с поддельным паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники в пункте пропуска «Брест» задержали мужчину с поддельным паспортом-2

В ходе пограничного контроля было установлено, что предъявленный им документ, удостоверяющий личность гражданина Украины, имеет признаки полной подделки. При осмотре личных вещей у мужчины нашли действительный российский паспорт. Он пояснил, что планировал выехать в Евросоюз к своим родственникам. За использование поддельных документов в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до двух лет. Россиянин задержан и помещен в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы ему также грозит штраф размером более четырех тысяч рублей.

# Государственная граница Беларуси

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