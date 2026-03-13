Депутаты Палаты Представителей приняли два законопроекта

От повышения качества сотовой связи до строгого контроля за благоустройством территорий. Депутаты Палаты представителей Национального собрания сегодня, 13 марта, приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из ключевых нововведений – усиление ответственности сотовых операторов за ненадлежащее качество услуг. Теперь требования станут жестче. Задача – стимулировать компании к развитию сетей, чтобы стабильный сигнал был доступен каждому абоненту. Особое внимание – вопросам кибербезопасности. Вводятся новые нормы защиты данных, появится и специальный орган, уполномоченный рассматривать дела этой категории. Новации призваны сделать правоприменительную практику более эффективной.