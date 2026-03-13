Депутаты Палаты Представителей приняли два законопроекта
От повышения качества сотовой связи до строгого контроля за благоустройством территорий. Депутаты Палаты представителей Национального собрания сегодня, 13 марта, приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из ключевых нововведений – усиление ответственности сотовых операторов за ненадлежащее качество услуг. Теперь требования станут жестче. Задача – стимулировать компании к развитию сетей, чтобы стабильный сигнал был доступен каждому абоненту.
Особое внимание – вопросам кибербезопасности. Вводятся новые нормы защиты данных, появится и специальный орган, уполномоченный рассматривать дела этой категории. Новации призваны сделать правоприменительную практику более эффективной.
Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законопроект предусматривает корректировку двух кодексов – Кодекса об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного Кодекса об административных правонарушениях. Практика применения кодексов за 5 лет была тщательно изучена, все заинтересованные представили свои предложения. Те подходы, которые были заложены в 2021 году, остались прежними. Акцент – на профилактику совершения правонарушения. Мы говорим также о умеренной либерализации. То есть мы сегодня не смягчаем все повальные виды взысканий и размеры взысканий и не усиливаем их. Подходим выборочно.
Депутаты также приняли проект закона «О ратификации Соглашения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов ШОС». Беларусь рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как важную международную площадку для укрепления взаимодействия по широкому кругу направлений, в том числе в рамках противодействия угрозам терроризма, экстремизма и организованной преступности.