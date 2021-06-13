Смогут ли белорусы выступить на Олимпиаде в Токио? Спортсмены о введении ограничений
Новости Беларуси. В свое время Литва под давлением ЕС отказалась от собственной атомной электростанции, хотя еще 11 лет назад Игналинская АЭС была электроэнергетическим донором всего региона. Электричество поставлялось не только в Прибалтику, но и в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Теперь, когда свою станцию построила Беларусь, главные критики кто? Правильно, Литва и ЕС. Примечательно, что к этому хору не особо примыкают соседи – Эстония и Латвия. Потому как деньги считать умеют все, и оголтело отказываться от дешевой электроэнергии – странное решение. Мягко говоря. Литва же продолжает говорить языком ультиматумов. Оно и понятно: не хочется признавать свои политические ошибки.
Так чем же пугают нас наши европейские соседи? Расскажет Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Под ударом оказалась не только белорусская экономика, но и спорт, причем во всех его проявлениях. Нас хотят отстранить ото всех международных соревнований и турниров, включая предстоящие Олимпийские игры в Токио. И уже миллионы раз говорили: спорт вне политики. Но понятно, что противник хватается за все, что можно.
Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса:
Нельзя смешивать политику и спорт. Мы, честно, боимся, что наши атлеты поломаются в какой-то момент. Этого не хочется. Психологически они должны быть сильными, потому что пока эти дрязги идут, наши спортсмены испытывают определенную нагрузку. Они не знают, поедут или не поедут, а в данный момент они должны сконцентрироваться и быть подготовленными к Олимпиаде. Вопрос в том, как люди будут относиться к спорту.
Виталий Бондаренко, обладатель олимпийской лицензии:
Это не только для меня будет катастрофично – для всех спортсменов, для самой Беларуси. Потому что каждый спортсмен пытается попасть на Олимпийские игры. Конечно, если не будет этого права участвовать, такое огорчение.
Виктория Ходосок:
Ясно в этой истории вот что: те, кто сегодня так яро борется за перемены, чужие права и в целом свободную жизнь, не могут разобраться в своих вопросах. У Зеленского проблема на проблеме – третье место в Европе по количеству новых смертей от коронавируса за сутки. Хочется, сказать: займитесь спасением людей, а не политикой. Макрону на днях зарядили пощечину. Видимо, было за что. Правда, в ответ активному французу выписали четыре месяца тюрьмы. Тем временем Науседе приходится разбираться с мигрантами. Вот такая демократия с тонкой гранью, переходящей во вседозволенность. А что будет-то дальше?
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