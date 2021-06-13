Сборка, проверка и консервация. Показываем процесс производства стрелкового оружия в Беларуси с нуля

Новости Беларуси. Беларусь уже не первый год производит стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Комплектующие делают в Минске, автоматы собирают и упаковывают под Дзержинском, а под Оршей производят и поставляют на экспорт патроны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы отправились туда, где делают автоматы Калашникова, и не только узнали секреты производства, но и изучили перспективы этого направления. Рубрика «Подслушано в цеху». Евгений Поболовец, корреспондент:

Мы находимся на производстве белорусского стрелкового оружия. Расскажите вкратце, что оно из себя представляет? «Мы получаем эти детали, а остальные изготавливаем сами»

Александр Рум, начальник цеха производства стрелкового оружия:

Мы сегодня производим оружие семейства АК. Нам по кооперации от партнеров поступают сборочные единицы оружия. Евгений Поболовец:

АК – это автомат Калашникова. Александр Рум:

В таком виде они поступают. Сегодня мы получаем эти детали, а остальные изготавливаем сами. У нас расписана по технологическим картам каждая операция. Работники получают составные части, запасные детали, и на рабочих местах организуется на данном этапе сборка. При локализации производства, сборки данного оружия мы пошли по пути, что производим сами детали ударно-спускового механизма, а остальные получаем по кооперации. В перспективах – дальнейшая локализация данного производства в Республике Беларусь. Даже простые пружины для автомата скручивают вручную

Александр Рум:

В сборке это довольно технологически сложный вид оружия, потому что отдельные детали и узлы требуют максимального напряжения мысли инженеров и технологов для его производства. Даже производство такой простой на вид пружины невозможно провести на автомате – это все ручная сборка. Евгений Поболовец:

Это вручную крутится? Александр Рум:

Да. Это позволяет добиться от нее эффективности стрельбы данного вида оружия на всей протяженности жизненного цикла автомата.

Евгений Поболовец:

Это как пример того, насколько сложный сам механизм. Александр Рум:

Да. При том, что это не самая технологически сложная деталь. Данный вид оружия, который мы сейчас собираем, состоит из 97 деталей. Каждая деталь – это отдельный технологический цикл, цепочка, которую надо разрабатывать, чтобы он создавался. Евгений Поболовец:

Как мы поняли, есть что-то, что автоматически производится, а есть то, что только вручную. По-другому никак. Александр Рум:

Да. Сборка оружия идет только в ручном режиме. После сборки проводится испытание оружия стрельбой

Александр Рум:

Пост АТК позволяет проверить качество поставленных деталей, соответствие номеров, полноту, качество сборки и взаимодействие частей механизмов на безотказность. После сборки проводится испытание оружия стрельбой. Оружие проверяется на безопасность испытательными патронами, на кучность и исправность при стрельбе автоматическим одиночным огнем.

Евгений Поболовец:

А что мы сейчас проверяем? Александр Рум:

Мы сейчас проверяем канал ствола, целостность хромового покрытия, что не наблюдается никаких отслоений, раковин, коррозии. Евгений Поболовец:

Почему это важно? Александр Рум:

Если хромовое покрытие ствола будет с нарушением, наличием раковин, коррозии, оно не позволит оружию отслужить свой жизненный цикл, приведет к преждевременному выходу из строя. «Консервация необходима, чтобы обеспечить надежное хранение оружия до реализации»

Александр Рум:

После того, как оружие собрано, проверено и отмаркировано, идет этап консервации. Консервация необходима, чтобы обеспечить надежное хранение оружия до момента его реализации. И в последующем, когда партнеры его закупят, чтобы оно находилось на хранении какое-то время. Мы даем гарантию на свое оружие после консервации три года. В связи с тем, что мы провели испытания на 10 тысяч выстрелов, мы гарантируем, что наше оружие выдерживает 10 тысяч выстрелов без изменения характеристик. Евгений Поболовец:

Для понимания: это много или мало? Александр Рум:

Это много. Сегодня это достаточно большой настрел для оружия. «Если стоит задача локализации данного производства в условиях Республики Беларусь, будет рассматриваться система кооперации на промышленных предприятиях»

Евгений Поболовец:

На данный момент это в основном комплектующие, которые приходят из России? Что необходимо сделать, чтобы как можно больше комплектующих производилось в Беларуси, и как быстро это произойдет? Александр Рум:

Все зависит от экономической целесообразности и необходимости в интересах Республики Беларусь – это в первую очередь. Если стоит задача локализации данного производства в условиях Республики Беларусь, будет рассматриваться система кооперации на промышленных предприятиях Республики Беларусь, где имеется необходимое оборудование, дабы самим не покупать и не нести лишние затраты. А уже чисто технологические моменты, которые связаны с оружием, что необходимо будет развернуть у нас – значит, будем дополнительно покупать оборудование, создавать цеха.