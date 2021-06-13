Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?

Новости Беларуси. Площадь в Дятлово с древней историей. Когда-то была торговой, так и называлась – Рыночная или Базарная, вдоль костела шли торговые ряды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В еврейских домах, которые появились в конце XIX века, вторые этажи были жилые, а на первых шла бойкая торговля. «Танки вскочили к нам площадь». 17 сентября 1939 года глазами историков и очевидцев

Елена Абрамчик, старший научный сотрудник Дятловского государственного историко-краеведческого музея:

Раньше Дятлово было деревянным городком, и очень много раз горело. И когда уже в XIX веке случился большой пожар, жители местечка попросили помощи у казначеев Российской империи. Были выделены деньги на то, чтобы построить эти каменные домики.

Необычные дома в голландском стиле с традиционным еврейским знаком – архитектурными элементами шаровидной формы на крышах – сегодня стали стильными магазинами.

Елена Абрамчик:

Мы находимся возле дома, который принадлежал одному из богатейших евреев Дятлово. Здесь была гостиница, здесь же была и бильярдная.

Красивая площадь в истории была словно трофей для завоевателей. При польской власти ее именовали 11 ноября в честь дня независимости этой страны, во время войны немецко-фашистские захватчики явно поспешили назвать площадь в честь Адольфа Гитлера.

Но последние 80 лет на домах красуются таблички с надписями «17 сентября». И это уже история о единой Беларуси.