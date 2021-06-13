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Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?

13 июня 2021 15:26
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Новости Беларуси. Площадь в Дятлово с древней историей. Когда-то была торговой, так и называлась – Рыночная или Базарная, вдоль костела шли торговые ряды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?-1

В еврейских домах, которые появились в конце XIX века, вторые этажи были жилые, а на первых шла бойкая торговля.

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Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?-3

Елена Абрамчик, старший научный сотрудник Дятловского государственного историко-краеведческого музея: 
Раньше Дятлово было деревянным городком, и очень много раз горело. И когда уже в XIX веке случился большой пожар, жители местечка попросили помощи у казначеев Российской империи. Были выделены деньги на то, чтобы построить эти каменные домики.

Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?-5

Необычные дома в голландском стиле с традиционным еврейским знаком – архитектурными элементами шаровидной формы на крышах – сегодня стали стильными магазинами.

Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?-7

Елена Абрамчик:  
Мы находимся возле дома, который принадлежал одному из богатейших евреев Дятлово. Здесь была гостиница, здесь же была и бильярдная.

Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?-9

Красивая площадь в истории была словно трофей для завоевателей. При польской власти ее именовали 11 ноября в честь дня независимости этой страны, во время войны немецко-фашистские захватчики явно поспешили назвать площадь в честь Адольфа Гитлера.

Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?-11

Но последние 80 лет на домах красуются таблички с надписями «17 сентября». И это уже история о единой Беларуси.

Рыночная, 11 ноября и даже Адольфа Гитлера. Почему стоит посмотреть на центральную площадь в Дятлово?-13

– Знаете ли вы, в честь какого события названа эта площадь 17 сентября?
– Войска Красной Армии вошли на территорию Западной Беларуси, их встретили мирные жители.
– Объединение Западной Беларуси с БССР.

# Туризм # Елена Абрамчик # Галина Буро

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