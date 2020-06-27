Попробовать натуральную еду, приготовленную в печке, отвлечься от суеты. Чем можно заняться в белорусской агроусадьбе?

Новости Беларуси. Будет ли у белорусов возможность отдохнуть летом 2020-го и как решается вопрос с возвратом денег тем, кто уже оплатил несостоявшееся путешествие? В Минспорта обсудили сложившуюся ситуацию в турбизнесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

На сегодняшний день у нас более 2700 агроусадеб в Республике Беларусь. Они очень пользуются спросом у людей, которые проживают в городе. Действительно, выехать на природу в агроусадьбы, в которых можно попробовать натуральную, здоровую пищу, приготовленную может быть даже в печке, то есть это натуральный продукт. Также отдохнуть и просто отвлечься от городской суеты. На сегодняшний день пользуется большим спросом.