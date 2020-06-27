Этот день идеален для посадки капусты. Как сделать это правильно?

1 июля, по народному календарю, отличный день для посадки капусты. Как посадить её в середине лета и собрать богатый урожай, рассказали в программе «Плюс-минус».

Елена Досина-Дубешко, заместитель директора по научной работе РУП «Институт овощеводства»:

В огороде пусто, если нет капусты. Данная культура известна более 7 тысяч лет. Сегодня мы предлагаем посадить капусту в последний июньский срок.

Для этого нам необходимо выбрать грядку. Она должна быть обязательно солнечная.

Почва должна быть не кислая, если почва кислая, значит, мы её известкуем. Сначала мы выровняем нашу грядку.