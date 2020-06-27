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Этот день идеален для посадки капусты. Как сделать это правильно?

27 июня 2020 18:19
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1 июля, по народному календарю, отличный день для посадки капусты. Как посадить её в середине лета и собрать богатый урожай, рассказали в программе «Плюс-минус».

Елена Досина-Дубешко, заместитель директора по научной работе РУП «Институт овощеводства»:
В огороде пусто, если нет капусты. Данная культура известна более 7 тысяч лет. Сегодня мы предлагаем посадить капусту в последний июньский срок.

Для этого нам необходимо выбрать грядку. Она должна быть обязательно солнечная.

Почва должна быть не кислая, если почва кислая, значит, мы её известкуем. Сначала мы выровняем нашу грядку.

Этот день идеален для посадки капусты. Как сделать это правильно?-1

Для этого мы разгребём её ровненько. Потом нам необходимо сделать глубокую лунку. Берём лопатку и копаем. Потом мы нашу почву поливаем. Заранее подготовленную рассаду мы садим в лунку.

Её готовили за 50 дней. Она должна быть у нас с 4-5 настоящими листьями.

Этот день идеален для посадки капусты. Как сделать это правильно?-4

И заглубляем мы её до семядольных листочков. Мы её садим, почвой присыпаем и обязательно прижимаем.

Этот день идеален для посадки капусты. Как сделать это правильно?-7

Для того, чтобы наша рассада не болела и не повреждалась различными насекомыми, мы предлагаем её обработать инсектицидно-фунгицидным раствором. Для этого мы этот раствор будем подливать под наше растение, под корень.

Этот день идеален для посадки капусты. Как сделать это правильно?-10

Не забывайте, что наша культура влаголюбивая. И она требует постоянных, систематических поливов. И не забудьте её дважды за сезон окучить. И вы будете с богатым урожаем капусты.

# Растения и цветы # общество # Елена Досина-Дубешко

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