«Лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица». Маска из простых фруктов

Летом многие маски и кремы можно успешно заменить тем, что растёт на грядке или в саду. Из безусловных плюсов – никаких консервантов, эмульгаторов и отдушек. Рецептами летних масок из натурпродуктов поделились в программе «Плюс-минус».

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:

Лето – отличное время для сезонных масок. Все ингредиенты, которые мы будем использовать, есть на кухне у каждой хозяйки. Для первой маски мы используем банан и клубнику. Для этого мы их смешиваем и доводим до кашицеобразного состояния.