«Смогли вытянуть этого мужчину и дотянуть до берега». Белорусы спасли тонущего иорданца из Свислочи

Новости Беларуси. Река Свислочь. Здесь, возле острова «Мужества и скорби», в одни из январских выходных дней развернулась целая спасательная операция. Мужчина оказался в полынье. Ключевую роль в спасении сыграли неравнодушные белорусы.

Сергей Деренько, спас тонувшего человека:

Мы увидели, что человек все-таки провалился под лед. Сначала я вызвал МЧС, потом заметили девушку, которая тоже смотрела в эту сторону, и она подбежала сюда. Прибежали и увидели, что человек тонет, кричит на иностранном языке.

Елена Ялошевская, спасла тонувшего человека:

Кричал он на непонятном языке. Даже не help, даже не английском, а что-то на своем.

Сергей Деренько:

Скорее всего, он переходил, просто увидел, что люди катаются, по льду ходят, он, скорее всего, решил сократить путь. А как потом оказалось, человек из Иордании.

Елена Ялошевская:

Я быстро сбросила куртку и поползла по льду, я уже когда двигалась, понимала свои действия, что мне нужно делать. Я его взяла за руку и начала вытаскивать, конечно, под ним лед проламывался. И как-то не получалось его вытащить, но потом я услышала, что сзади меня окрикнули.

Сергей Деренько:

Я в это время нашел палку подлиннее, чтобы наш вес выдержала. И мы вдвоем, вот она уцепилась за утопающего и за палку.