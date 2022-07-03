«Смогли вытянуть этого мужчину и дотянуть до берега». Белорусы спасли тонущего иорданца из Свислочи

Новости Беларуси. Река Свислочь. Здесь, возле острова «Мужества и скорби», в одни из январских выходных дней развернулась целая спасательная операция. Мужчина оказался в полынье. Ключевую роль в спасении сыграли неравнодушные белорусы.
Новости Беларуси. Река Свислочь. Здесь, возле острова «Мужества и скорби», в одни из январских выходных дней развернулась целая спасательная операция. Мужчина оказался в полынье. Ключевую роль в спасении сыграли неравнодушные белорусы.
Сергей Деренько, спас тонувшего человека:
Мы увидели, что человек все-таки провалился под лед. Сначала я вызвал МЧС, потом заметили девушку, которая тоже смотрела в эту сторону, и она подбежала сюда. Прибежали и увидели, что человек тонет, кричит на иностранном языке.
Елена Ялошевская, спасла тонувшего человека:
Кричал он на непонятном языке. Даже не help, даже не английском, а что-то на своем.
Сергей Деренько:
Скорее всего, он переходил, просто увидел, что люди катаются, по льду ходят, он, скорее всего, решил сократить путь. А как потом оказалось, человек из Иордании.
Елена Ялошевская:
Я быстро сбросила куртку и поползла по льду, я уже когда двигалась, понимала свои действия, что мне нужно делать. Я его взяла за руку и начала вытаскивать, конечно, под ним лед проламывался. И как-то не получалось его вытащить, но потом я услышала, что сзади меня окрикнули.
Сергей Деренько:
Я в это время нашел палку подлиннее, чтобы наш вес выдержала. И мы вдвоем, вот она уцепилась за утопающего и за палку.
Елена Ялошевская:
Вместе мы смогли вытянуть этого мужчину и дотянуть до берега, где под конец подростки под руководством жены Сергея из ремешков сплели веревку и нам помогли уже до конца дойти.
Сергей Деренько:
Уже и скорая, и МЧС приехали, довольно-таки быстро. И все, уже скорая бежала. Его где-то примерно возле моста на носилки положили.
Елена Ялошевская:
С учетом времени, пока я дошла, может, не сразу еще заметила его, и пока вытащили – минуты 3-4 прошло. Как, в общем, при такой погоде 5-7 минут реально продержаться в воде, так что несколько минут – и он бы уже не смог себя удерживать. Я тогда не думала о страхе, что я могу провалиться, была уверена, что со мной все будет хорошо. В общем, я не задумывалась об этом, я понимала, что на кону стоит человеческая жизнь, а не то что: ну, немножко будет мне холодно.
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