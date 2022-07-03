«Секрет в душе белорусской». Директор «Минскхлебпром» об уникальной рецептуре хлеба и географии поставок в условиях санкций

Новости Беларуси. День Независимости. Главный праздник белорусской государственности мы отмечаем сегодня, 3 июля. Он неразрывно связан с освобождением родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Оттого слова поздравлений звучат с опорой на героическое прошлое и верой только в устойчивое будущее.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Испокон веков ни одно значимое событие в жизни белорусов не обходилось без каравая. Это символ счастья, достатка и изобилия. Александр Меженный, ведущий:

Но и еще, конечно же, плодородия. Ведь хлеб всему голова. Юлия Алексеюк:

А в свете последних зерновых событий – это еще и символ независимости. Как водится, в нашу студию приходят не с пустыми руками. И сегодня в честь Дня Независимости у нас гости с праздничными угощениями. Александр Меженный:

Здравствуйте, вас поздравляем с праздником и спасибо вам большое за вот этот замечательный каравай. Я бы очень хотел сказать, что это Юля испекла, но на самом деле это вы к нам в гости пришли, спасибо вам большое за это. Это урожай какого года? Какое зерно было использовано?

Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:

Добрый день. Зерно использовано прошлогоднего урожая, но, я думаю, с нынешнего урожая каравай не будет менее мелкий. Он будет еще более роскошный, пышный и вкусный. Юлия Алексеюк:

Это настоящее произведение искусства. Как вы разрабатываете эти технологии, придумываете, какой должен быть дизайн? Есть какие-то белорусские традиции в этом?

Александр Забелло:

Все зависит от того, к какому случаю, какому мероприятию готовится каравай. С караваем встречают гостей, караваем встречают молодоженов. И, соответственно, по тематике разрабатывается внешний вид этого произведения искусства. Действительно, у нас есть замечательные мастера, мастера-пекари. Наши караваи известны по всему миру. Даже Академия хлебопечения московская попросила, чтобы в их музее располагался вот такой каравай. В России не удалось такой испечь. А у наших умельцев получается очень быстро. Он совершенно свежий, еще в 10 часов сегодня последние штрихи к нему делали. Александр Меженный:

Друзья, я клянусь, никакие шашлыки не перебивают этот замечательный аромат настоящего белорусского хлеба. Какой секрет? Дело в руках, муке, может быть какой-то специальный помол? Почему белорусское такое вкусное? Драник белорусский. Ведь это же наш драник, картошку могут везде пожарить, натереть и что-то с ней сделать. Но наш вкуснее. С хлебом та же ситуация?

Александр Забелло:

Секрет в душе белорусской. В доброй, отзывчивой, незлобной. Хлеб необходимо сделать доброму человеку с любовью, и тогда он получается. Любой продукт, а хлеб особенно. Вот весь секрет, в особенностях наших белорусочек. Вот он такой и получается. Александр Меженный:

Может быть, вы песни исполняете во время приготовления? Александр Забелло:

Хороводы точно крутят. Чтобы произвести этот продукт, несколько человек трудятся над ним. И каждый вносит толику своего тепла, своей души. И я думаю, что за такой каравай нам не будет стыдно нигде. Александр Меженный:

Я не могу удержаться. Такой каравай очень трудно есть, жалко есть. Я могу себе позволить отломать кусочек или все же надо сберечь до следующего праздника? Александр Забелло:

Безусловно, я же пришел с корыстной целью. Я специально для СТВ оставлю, вы его продегустируете, а потом расскажете телезрителям, насколько он хорош.

Александр Меженный:

Дорогие телезрители, вас еще раз с праздником. Если вы еще не смотрели наш марафон, мы с утра уже практически обо всем поговорили. И трактор показали, и козу привозили. Если увидите наше белорусское козье молоко, обязательно покупайте. Сейчас мы говорим про хлеб, потому что это сердце Беларуси. С хлебом связаны очень большие традиции и много всевозможных обрядов. Используете ли вы в процессе приготовления какие-то стародавние рецептуры? И используете ли какие-либо обрядовые действия? Может быть, освящение кулича? Александр Забелло:

Безусловно. У нас даже есть соглашение с нашей Белорусской православной церковью. Мы всегда освящаем куличи. Когда проходит пост, мы приносим рецептуры, приносим ассортимент нашей продукции. И для того, чтобы донести потом нашим покупателям, и сказать, что это относится к постной еде. Это сверяется с нашей православной церковью. У нас очень хорошие с ними отношения. И с Жировичским монастырем, и с храмом Серафима Саровского, и главой Белорусской православной церкви. Традиции не нарушаем, и бог присутствует.

Юлия Алексеюк:

Я попробовала каравай, хочу поделиться эмоциями, было вкусно. Цветочек был хорош. Дождусь окончания программы и попробую другие его части. Здесь у вас представлен и хлеб «Нарочанский». Это ведь своеобразный белорусский бренд, потому что многие люди, когда едут заграницу, берут с собой именно этот хлеб. А какие еще есть уникальные топовые продукты?

Александр Забелло:

Действительно «Нарочанский» хлеб – это бренд не только «Минскхлебпрома», но и Беларуси. Он выпускается уже более 30 лет. Разработан он на втором хлебозаводе группой специалистов. И уже на протяжении длительного времени является одним из лидеров продаж. И всегда гости нашей столицы хотят приобрести его. Кстати, не только иностранцы, но и из соседних регионов. Из областей всегда хотят привезти домой «Нарочанский» хлеб. Безусловно, к таким хлебам можно отнести те, которые уже на сегодня являются легендой. Хлеб «Радзивилловский» – это тоже очень богатая рецептура. Вообще, существует три основные схемы приготовления хлеба: опарная, безопарная и заварная. В зависимости от технологии процесс изготовления хлеба от замеса и до готового вида занимает от 4 до 26 часов. Заварная схема – самая трудоемкая, затратная. И именно по этой технологии эти хлеба и выпускаются. Не случайно они имеют такие богатые вкусовые качества. Кстати, ржаные хлеба в 2-3 раза полезнее, нежели пшеничные. Александр Меженный:

Я обожаю ржаные хлеба и постоянно покупаю их. Скажите пожалуйста, в какие страны мы поставляем нашу продукцию?