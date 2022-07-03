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Партизанская Мекка. Посмотрите, как выглядит мемориал, посвящённый погибшим в майскую ночь 1944-го

03 июля 2022 17:12
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В 7 километрах от Ушачей раскинулся мемориальный комплекс, известный как «Прорыв». Партизанская Мекка.

Партизанская Мекка. Посмотрите, как выглядит мемориал, посвящённый погибшим в майскую ночь 1944-го-1

Его открыли 30 июня 1974 года в дни празднования 30-летия освобождения Беларуси от фашистско-немецких захватчиков.

Партизанская Мекка. Посмотрите, как выглядит мемориал, посвящённый погибшим в майскую ночь 1944-го-4

На плитах – имена 450 погибших здесь в ту самую роковую ночь с 4 на 5 мая 1944-го. И еще более 1 500 фамилий, для кого здешние места стали последним полем боя за все время войны.

Партизанская Мекка. Посмотрите, как выглядит мемориал, посвящённый погибшим в майскую ночь 1944-го-7

Стремящаяся ввысь фигура партизана навсегда застыла в камне как напоминание о подвиге без срока давности и героях, что ушли в бессмертие.

Партизанская Мекка. Посмотрите, как выглядит мемориал, посвящённый погибшим в майскую ночь 1944-го-10

Виктор Турло, старший научный сотрудник Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:
На первый взгляд, казалось бы, что фигура партизана расположена не совсем правильно, почти спиной к посетителям. Но скульптор Анатолий Аникейчик выбрал именно такое положение, чтобы фигура партизана читалась с любой точки. И он в последнем порыве, в последнем броске навис буквально над мемориальным полем. Устремлен в том направлении, в котором прорывались партизаны.

Партизанская Мекка. Посмотрите, как выглядит мемориал, посвящённый погибшим в майскую ночь 1944-го-13

Место притяжения для партизан всего Советского Союза. 16 дубов как напоминание о 16 бригадах, сражавшихся здесь, прочно пустили корни в эту землю.

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# Великая Отечественная война # общество # Виктор Турло # Анатолий Аникейчик # Фотофакт

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