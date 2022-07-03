Партизанская Мекка. Посмотрите, как выглядит мемориал, посвящённый погибшим в майскую ночь 1944-го

В 7 километрах от Ушачей раскинулся мемориальный комплекс, известный как «Прорыв». Партизанская Мекка.

Его открыли 30 июня 1974 года в дни празднования 30-летия освобождения Беларуси от фашистско-немецких захватчиков.

На плитах – имена 450 погибших здесь в ту самую роковую ночь с 4 на 5 мая 1944-го. И еще более 1 500 фамилий, для кого здешние места стали последним полем боя за все время войны.

Стремящаяся ввысь фигура партизана навсегда застыла в камне как напоминание о подвиге без срока давности и героях, что ушли в бессмертие.