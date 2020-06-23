Смогла улучшить жилищные условия. Как помогает программа «Семейный капитал» многодетным семьям

Семейный капитал – отличная возможность помочь многодетным семьям. Результаты программы семейного капитала с 2015 по 2019 год доказали свою эффективность: число семей, в которых родились третьи и последующие дети, увеличилось на 40% по сравнению с периодом 2010-2014 годов. Тогда семейный капитал насчитывался в виде единовременной безналичной выплаты при рождении или усыновлении третьего, или последующих детей.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: С 1 января 2020 года многодетным семьям предоставлено право не только воспользоваться назначением семейного капитала, участвовать в программе «Семейный капитал», но и досрочного использования средств семейного капитала. 93% – на цели улучшения жилищных условий.

Если раньше привилегией можно было воспользоваться только после совершеннолетия ребенка, то сейчас правила игры изменились. Эта многодетная семья, благодаря досрочному использованию семейного капитала, смогла улучшить жилищные условия и купить новенькую двухкомнатную квартиру.

Екатерина Пуровская, многодетная мама:

Когда у нас подошла очередь на улучшение жилищных условий, появилась возможность досрочного использования капитала, и мы ею воспользовались. Младший ребенок у меня родился в 2015 году, и на тот момент сумма семейного капитала составляла 10 тысяч долларов. На сегодняшний день, с учетом процентов в долларах, у нас сумма получилась около 11 тысяч, и по действующему курсу, порядка 26 тысяч белорусских рублей.