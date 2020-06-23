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Смогла улучшить жилищные условия. Как помогает программа «Семейный капитал» многодетным семьям

23 июня 2020 07:31
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Семейный капитал – отличная возможность помочь многодетным семьям. Результаты программы семейного капитала с 2015 по 2019 год доказали свою эффективность: число семей, в которых родились третьи и последующие дети, увеличилось на 40% по сравнению с периодом 2010-2014 годов. Тогда семейный капитал насчитывался в виде единовременной безналичной выплаты при рождении или усыновлении третьего, или последующих детей.

Смогла улучшить жилищные условия. Как помогает программа «Семейный капитал» многодетным семьям-1

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
С 1 января 2020 года многодетным семьям предоставлено право не только воспользоваться назначением семейного капитала, участвовать в программе «Семейный капитал», но и досрочного использования средств семейного капитала. 93% – на цели улучшения жилищных условий.

Смогла улучшить жилищные условия. Как помогает программа «Семейный капитал» многодетным семьям-4

Если раньше привилегией можно было воспользоваться только после совершеннолетия ребенка, то сейчас правила игры изменились. Эта многодетная семья, благодаря досрочному использованию семейного капитала, смогла улучшить жилищные условия и купить новенькую двухкомнатную квартиру.

Екатерина Пуровская, многодетная мама:
Когда у нас подошла очередь на улучшение жилищных условий, появилась возможность досрочного использования капитала, и мы ею воспользовались. Младший ребенок у меня родился в 2015 году, и на тот момент сумма семейного капитала составляла 10 тысяч долларов. На сегодняшний день, с учетом процентов в долларах, у нас сумма получилась около 11 тысяч, и по действующему курсу, порядка 26 тысяч белорусских рублей.

Смогла улучшить жилищные условия. Как помогает программа «Семейный капитал» многодетным семьям-7

Правом досрочного использования воспользовались уже более 14 тысяч многодетных семей. Сейчас для многодетных открыто более 84 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал». Всего в Синеокой проживают более 108 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 354 тысяч детей.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ирина Дудка # Екатерина Пуровская # Валерия Борисевич # Фотофакт # Семья

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