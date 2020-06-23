Беларусь привлечёт 100 миллионов евро на модернизацию высшего образования
Новости Беларуси. Международный банк реконструкции и развития поддержит систему высшего образования Беларуси. На эти цели выделят свыше 250 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее соглашение будет подписано 23 июня в онлайн-формате.
В рамках проекта планируется модернизировать и оснастить современным оборудованием 18 вузов. В ряде учреждений также будет проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий. Кроме того, отечественные университеты и колледжи получат возможность принять более активное участие в международных программах и инициативах.
Проект рассчитан на ближайшие пять лет. В это время примерно для 300 тысяч студентов и преподавателей ежегодно будут создаваться более качественные условия обучения.