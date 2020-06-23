На разных участках реки потоки движутся с разной скоростью. Что нужно помнить, чтобы не утонуть

Устроить водное рандеву вдали от шума города и жары устремляются белорусы со всех уголков страны. Для некоторых бесстрашных купание заканчивается трагедией. Чаще всего жертвами становятся дети. Только с начала июня в водоемах утонули четверо ребят в возрасте от десяти до шестнадцати лет. Еще один подросток получил серьезную травму.

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Родители не следят за своими детьми. Они даже не знают, где они находятся. Наши сотрудники таких детей выявляют, доставляют на спасательную станцию, вызываются родители. Если уже родители не понимают, что их ребенок не должен находиться у опасного объекта один, то вызывается инспектор по делам несовершеннолетних.

Елена Желобкович, ведущий специалист МГО ОСВОД:

Купальный сезон этого года уже забрал несколько жизней, как на территории Минска, так и на территории Минской области. Даже на этой неделе у нас уже был несчастный случай в Минске: в обеденное время утонул мужчина. И с начала купального сезона пятеро утонуло, и мы уже имеем общую статистику: с начала года утонувших 10 человек.

Разгар рабочего дня, на Комсомольское озеро в столице подтягиваются отдыхающие. Спасательный патруль не теряет бдительность. И вот в поле зрения попадает малыш: мальчик без присмотра взрослых беззаботно плещется в воде. Цена такой халатности взрослых – жизнь. Беспечным родителям сразу предупреждение.

Денис Чешун:

За буйки заплывают постоянно. Это мы пресекаем сразу, потому что на данном участке водоема имеется судовой ход, поэтому здесь можно быстро травмироваться от катера, моторист может не заметить по физиологии даже, если он на солнце идет – отблеск.

Места, необорудованные для купания, – табу. Там пловца могут подстерегать непредсказуемые течения. Бывает, на разных участках реки потоки движутся с разной скоростью. Внешне такие перемены незаметны и попросту могут застать врасплох. Если вы попали в сильное течение, не стоит бороться с ним. Лучше всего спокойно следовать по направлению воды, одновременно перемещаясь по диагонали к ближайшему берегу.

Елена Желобкович:

Мы говорим о том, что выход на воду на любом плавсредстве не допустим без наличия спасательного жилета. Запрещено прыгать с мостов, с дамб, с каких-то высоких сооружений, совершенно для этого не приспособленных. Одна из основных причин утоплений – это купание в состоянии алкогольного опьянения. Ежегодно эта статистика порядка 60%.