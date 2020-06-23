Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 июня на вопросы жителей Светлогорского района будет отвечать начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Жанна Тищенко.
24 июня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан.
25 июня помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский встретится с работниками жлобинского металлургического завода.
Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на прием, размещены на сайтах местных органов власти.
Основная цель встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует людей в регионах. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.