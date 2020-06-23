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Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

23 июня 2020 06:27
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 июня на вопросы жителей Светлогорского района будет отвечать начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Жанна Тищенко.

Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан-1

24 июня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан.

Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан-4

25 июня помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский встретится с работниками жлобинского металлургического завода.

Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан-7

Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на прием, размещены на сайтах местных органов власти.

Основная цель встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует людей в регионах. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.

# Прием граждан # общество # Жанна Тищенко # Ольга Чуприс # Валерий Бельский # Фотофакт

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