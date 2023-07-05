«В самую глубинку». 10 мобильных ФАПов приняли первых пациентов в Витебской области

Новости Беларуси. Сразу 10 районов Витебской области получили мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Современные мини-поликлиники 5 июля начали принимать первых пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршруты передвижных ФАПов пролегают через деревни и поселки. А значит, качественная медпомощь для их жителей стала еще доступнее. Они могут сделать кардиограмму сердца, сдать анализы, приобрести лекарства. А при необходимости – получить направление к более узкому специалисту в поликлинику.

Людмила Черняхова, жительница городского поселка Ореховск:

Поселок старый, пожилых людей много, не каждый может доехать до Орши, поэтому очень важно, что такой автомобиль дали с таким наполнением. Просто замечательно для Ореховска. Теперь после нас этот автомобиль пойдет дальше, в самую глубинку. А там народ ждет не дождется. Сейчас же идет диспансеризация.

Наталья Волкова, заведующая Ореховской участковой больницей:

В зону обслуживания нашей амбулатории и врачей общей практики входит 11 деревень. В общей сумме это 560 человек. Все эти деревни расположены в отдаленности, поэтому это было нам очень необходимо. Это максимально приближает медицину к населению, почти к порогу дома.