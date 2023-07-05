Первое суперлуние. Белорусы ещё смогут увидеть спутник Земли, который будет больше обычного

Июльское суперлуние. В ночь на 4 июля люди по всему миру чаще поднимали глаза к ночному небу, чтобы получше рассмотреть спутник нашей планеты, который выглядел заметно ярче и больше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Июльское суперлуние. В ночь на 4 июля люди по всему миру чаще поднимали глаза к ночному небу, чтобы получше рассмотреть спутник нашей планеты, который выглядел заметно ярче и больше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За этим необычным астрономическим явлением можно будет наблюдать и предстоящей ночью, в том числе и в Беларуси. А вот в Чили в честь первого в 2023 году максимального сближения Луны с Землей представили завораживающую 3D-копию спутника нашей планеты.
Созерцать и фотографироваться на фоне мелкозернистой скульптуры Луны можно в любую погоду. Суперлуние на планете ожидается еще 1 и 31 августа. А последняя в этом году попытка увидеть необычное явление – 28 сентября. В перечисленные даты Луна будет находиться достаточно низко над горизонтом, поэтому она будет выглядеть еще более внушительной. Для наблюдения необходимы ясное небо и свободный обзор южной части небосвода.