Первое суперлуние. Белорусы ещё смогут увидеть спутник Земли, который будет больше обычного

Июльское суперлуние. В ночь на 4 июля люди по всему миру чаще поднимали глаза к ночному небу, чтобы получше рассмотреть спутник нашей планеты, который выглядел заметно ярче и больше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За этим необычным астрономическим явлением можно будет наблюдать и предстоящей ночью, в том числе и в Беларуси. А вот в Чили в честь первого в 2023 году максимального сближения Луны с Землей представили завораживающую 3D-копию спутника нашей планеты.