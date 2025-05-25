О профессии актёра, сложных ролях и белорусской культуре – большой разговор с Русланом Чернецким

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь. О творчестве и музыке Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

У вас творчество было уже с самого детства?

Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь:

Да, вот эти вот все посиделки домашние, то есть получается, во-первых, они все равно поддерживали отношения с хористами, с которыми работали. Все домашние посиделки были с народными песнями. Родственники все очень хорошо пели. Вкус у них был очень хороший музыкальный. У меня с детства еще на пластинках – Сличенко, Магомаев, Захаров, Сметанников. Сейчас мало кто вспомнит эти фамилии, а у меня это было как факультативное образование, потому что музыка играла в доме всегда. Александр Осенко:

А сами какой музыкой увлекались? Руслан Чернецкий:

Так получилось, что когда уже осмысленность пошла какая-то, тяжелый рок, даже металл. Я на «Металлике» вырос, я всегда говорю, что я старый «металлюга». Александр Осенко:

Как воспринимали родители? Руслан Чернецкий:

Надо отдать им должное, они никогда не навязывали мне, чем мне заниматься в жизни, каким видом спорта. Единственное, что помогли однажды, когда мне надо было после 9 класса поступать в училище, они мне помогли, скажем так, посоветовали мне поступать на автослесаря. Я им за это очень благодарен, потому что в училище я многому научился. Благодаря училищу я почувствовал себе именно вот этот творческий потенциал в полной мере. Александр Осенко:

А каким образом?

Руслан Чернецкий:

Тогда в 90-е ПТУ, в отличие от школы, это очень активное учебное заведение было в плане внеклассных занятий. Этим всем параллельно с учебой я еще и занимался. Скучно мне было просто учиться. Благодаря этому я и затанцевал, и на сцену стал выходить. Александр Осенко:

То есть вокальные и танцевальные навыки – это именно с училища? Руслан Чернецкий:

Да. Вообще мой отец, когда услышал в детстве, как я пою, он очень сильно удивился, потому что у родителей-вокалистов ребенок без слуха, а для него это был нонсенс. А я не слышал, потому что не понимал. Все-таки слуха если с детства нет, это не значит, что его невозможно приобрести. Я когда начал играть на гитаре, научился играть на гитаре в 15 лет, когда я понял, что такое унисон, тогда у меня все сошлось, стал попадать в ноты, и все нормально. Отец выдохнул спокойно. Александр Осенко:

И там была первая сцена? Руслан Чернецкий:

Да. Александр Осенко:

Автослесарем проработали хоть сколько-то времени? Руслан Чернецкий:

Скажем так, на практике. В армию сразу пошел. После училища вот только получил диплом 24, по-моему, июня, а 1 июля отпраздновал день рождения, а 5-го... «Я всем советую, дорогие молодые люди, вы обязаны сходить и отслужить в армии» Александр Осенко:

А что дала армия?

Руслан Чернецкий:

Это прекрасная школа была. Скажем так, опять же, не популярно было в 90-е годы идти служить, к сожалению. Но я всем советую, дорогие молодые люди, вы обязаны просто сходить и отслужить в армии. Это лишним точно не будет. Во-первых, это дисциплина, то чувство субординации, которое в жизни всегда помогает. Когда ты это прошел на своей шкуре, когда ты понимаешь, что это и для чего это делается, то тебе легче потом в жизни. Если ты приходишь в какой-то коллектив, в котором есть свой уклад, сложившиеся правила какие-то, благодаря которым этот коллектив достаточно благополучно все эти годы живет и работает, и если ты не примешь, не поймешь, для чего нужны эти правила и не примешь их, ты просто сойдешь с ума. Александр Осенко:

Мужской коллектив, как нам сказал товарищ генерал один, который был тоже на проекте, это очень суровый коллектив. Руслан Чернецкий:

Конечно. Там, как говорится, понты не проходят. Сразу все все понимают моментально. Александр Осенко:

Вот эти навыки, которые приобрели в армии, вот сейчас, когда вы занимаетесь административной работой в кресле чиновника, это вам помогает? Руслан Чернецкий:

Конечно, помогает. Александр Осенко:

Творческие люди, скажем так, очень много любят рассуждать. Руслан Чернецкий:

Но рассуждать мне никто не мешает, начнем с этого. Но если я понимаю, что мне дан приказ, я должен его выполнить. Как пришел в профессию актера? Александр Осенко:

Что послужило тем триггером, что вы пришли в профессию актера?

Руслан Чернецкий:

По голове шибануло. Я очень серьезно задавался вопросом, кто я, для чего я родился. Это уже в сознательном возрасте было, потому что я пробовал себя, как я уже говорил, в разных видах спорта, в разных профессиях. Чувствовал, что не мое, не могу я. Когда я из-под палки иду на работу, я не буду эффективен, это неправильно. Так случилось, что я фаталист. Так склаўся мой лёс, что, собственно говоря, фатум очень серьезно сыграл в моей жизни большую роль, очень серьезную. С такими поворотами судьбы не стать фаталистом очень сложно было, я очень серьезно задавался этим вопросом, кто я, для чего я, чем я должен заниматься? В какой-то момент, смотря кино, я понимаю, что я слежу за тем, как актер на экране исполняет свою роль, и как бы я, что самое главное, в этот момент, в этой роли, как бы я на его месте действовал, что бы я делал. И все. В этот момент я понимаю, что вот оно. Какими качествами должен обладать актер? Что такое актерская профессия? Это профессия, способность достать в себе те качества и черты характера, которые нужны для воплощения того или иного персонажа. Такие качества и тактико-технические характеристики есть у каждого. Просто они на разных уровнях закопаны, спрятаны. Если трубу представить себе как твой, скажем так, эмоционально-интеллектуальный сосуд, или мешок, например, то на разном уровне вот эти вот самые качества и характеристики, какие-то на самом верху, их легко достать, а какие-то в самом низу. Нужно очень глубоко окунуться, чтобы оттуда выколупать, это может занять весь репетиционный процесс. Так вот, чем лучше ты это все умеешь, доставать это все в процессе репетиции, тем лучше ты актер. Поэтому в зависимости от того, что за роль я исполняю и насколько глубоко нужное мне качество запрятано в этой трубе, в этом эмоционально-интеллектуальном сосуде, тем сложнее проходит подготовка к той или иной роли. Что Руслан Чернецкий ценит в своих подчиненных и в партнерах по цене? Александр Осенко:

Что вы цените в своих подчиненных или в своих партнерах по цене?

Руслан Чернецкий:

Трудолюбие, в первую очередь, скорее всего, потому как сам человек трудолюбивый, и то же самое ценю и в них. Люди для того, чтобы выполнить поставленную задачу максимально качественно, готовы пойти на какие-то решения, недоспать где-то, недоесть. Я и сам такой, всегда таким был. Это для меня ценно. «Наверное, миролюбивее народа, чем мы, вряд ли найдешь» Александр Осенко:

Упор делается на формирование нашей белорусской аутентичности. Какую вы видите роль в формировании нашей нации в сфере культуры? Руслан Чернецкий:

Нужно, наверное, все-таки отталкиваться от наших национальных черт. Мы трудолюбивый и миролюбивый народ, но в силу нашего геополитического положения мы очень много чего натерпелись в жизни, в истории своей. Для нас это уроки, которые с молоком матери впитаны. Они у нас в ДНК прямо, они в нашей крови находятся. То есть для нас самое главное – это мир на земле. Наверное, миролюбивее, чем мы, народа вряд ли найдешь. Это не просто красивые слова. Это оправдано именно нашей историей. Именно тем, что мы знаем цену мира. Александр Осенко:

Моя бабушка всегда говорила одно: «Унучак, усё будзе добра, абы не было вайны». Руслан Чернецкий:

Абсолютно точно. И она знала совершенно точно, о чем она говорила. Наш Президент, вот сейчас конфликт, который идет в Украине, наш Президент делает все, делал и делает все для того, чтобы примирить эти стороны.