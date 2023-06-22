Александр Лукьянов: «После 2020 года мы понимаем, что уроков истории, особенно ВОВ, не может быть много»

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

За последние годы, после 2020 года мы понимаем, что уроков истории, особенно Великой Отечественной войны, не может быть много. Ребята предложили принять такое заявление, мы это сделали символично: у стен Брестской крепости в рамках круглого стола, который сегодня проходил под эгидой генеральных прокуратур Республики Беларусь и Российской Федерации, вместе с постоянным комитетом приняли такое заявление, зачитали его, оно имеет сейчас достаточно серьезный резонанс. Я знаю, что вы у себя сделали репост, являетесь поддерживающим нашим представителем, активистом не только политической сферы, политобозревателем, но и активистом общественным. Молодежного боевого духа такого нам не хватало. Его сейчас достаточно, чтобы показать не только молодежи, которая предала страну, но и недругам из-за рубежа. Быть может, где-то пытают надежды вкусить нашей белорусской земли. Конечно, мы не отдадим ни пяди. В этой связи заявление также будет направлено во все общественные организации Союза.

Когда-то было время, еще на заре 2000-х, было взаимодействие. Но мы понимаем, что сейчас оно полностью купировано. Там, по сути дела, находится подконтрольное политическим элитам руководство. Но нам никогда нельзя забывать такие заявления, которое вы зачитали, которое мы сегодня приняли с коллегами у святого места, у Холмских ворот. Конечно, мы направим еще на нескольких языках.

А что касается той самой организации, которую прославляют наши коллаборанты, это националистическая организация, в основу которой входила молодежь от 10 до 20 лет, которые доказывали свою исключительность, принадлежность к арийской расе и полную готовность беззаветно разделять идеи нацизма.

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