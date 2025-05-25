Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершён

Самый крупный обмен военнопленными между Москвой и Киевом с начала конфликта – завершен. Сегодня, 25 мая, на украинско-белорусской границе состоялся третий этап. Еще 303 российских военнослужащих вернутся домой, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Российские бойцы сейчас находятся на территории нашей страны, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Александр Фомин, заместитель министра обороны России:

Рассчитываем, что проведенные по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса. Отдельно хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за всестороннюю помощь и содействие.

Масштабный обмен по формуле «1000 на 1000», о котором стороны договорились в ходе прошедших в Стамбуле прямых переговоров, – занял три дня. 23 мая в Россию и Украину вернулись по 270 военных и 120 гражданских. Вчера стороны передали друг другу еще 307 человек.