Праздник детства – в Минске проходит семейный фестиваль «Твой день»

Провести выходные вместе с родными и близкими за необычными развлечениями. В Минске восьмой год подряд проходит семейный фестиваль «Твой день», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025-м праздник сменил локацию: переехал из Ботанического сада на стадион «Динамо». Здесь для детворы и их родителей развернулась огромная интерактивная площадка, где под руководством опытного педагога можно научится рисовать, погладить кроликов в контактном зоопарке или даже постичь азы химии, проведя настоящие лабораторные опыты. А любители активностей могут попробовать свои силы в многочисленных квестах и викторинах.

Артемий Вьюнков: На этом фестивале я был еще и вчера, и мне все равно не надоедает здесь. Потому что здесь очень много разных развлекательных локаций, конкурсов, и можно поиграть в лазертаг. Потому что я обожаю всякие стрелялки.

Лидия Притыцкая: Я сюда пришла с родителями, тут я не первый раз, мне тут очень нравится, тут интересно. Нравится больше всего рисование.

Наталья Островская, организатор фестиваля «Твой день»:

У нас более 30 локаций развлекательных: скалодром, картинг, виртуальная реальность, лазертаг. Особенность нашего фестиваля, что люди покупают входной билет, и все развлечения внутри для них бесплатно.

Присоединиться к семейному празднику может каждый. Фестиваль продлится до 20:00. В следующий раз он соберет гостей 30-31 августа, в преддверии Дня знаний.