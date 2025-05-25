Для граждан очень важна тематика безопасности – эксперт об указе о трудовой миграции

Документ усиливает ответственность работодателей за привлечение и интеграцию иностранных сотрудников и подчеркивает: в современных условиях дополнительные трудовые ресурсы становятся ключевым инструментом для преодоления кадрового дефицита, особенно в краткосрочной перспективе. Кроме того, новые правила помогут обеспечить безопасность: как иностранных сотрудников, так и наших граждан.

Валентин Стариченок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Для граждан очень важна именно тематика безопасности. Потому что они привыкли жить в комфортной, стабильной стране, где царит мир, спокойствие. Любые какие-то изменения тревожат граждан. И в этой связи как раз реакцией нашего Президента на запросы граждан и стал указ, который был принят 21 мая. И как раз он показывает, что именно вопросы, связанные с контролируемостью миграционных потоков, находятся на контроле государства. Здесь обеспечен многоуровневый контроль.

На верхнем этаже находится Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, которые регулируют процессы пребывания мигрантов в нашей стране, которые дают разрешение на работу и так далее. А на нижнем этаже находится наниматель, который тоже, согласно этому указу, ответственен за пребывание работника в Беларуси и тем самым минимизируются риски, связанные с пребыванием мигрантов и волнением граждан насчет именно тематики безопасности.