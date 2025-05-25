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Белорусская делегация осуществляет наблюдение за парламентскими выборами в Венесуэле

25 мая 2025 10:37
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Белорусская делегация принимает участие в наблюдении за проведением парламентских выборов в Венесуэле. В составе делегации: представители ЦИК, Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация осуществляет наблюдение за парламентскими выборами в Венесуэле-2

На всеобщих выборах в Боливарианской Республике сегодня, 25 мая, избирают депутатов Национальной ассамблеи, губернаторов и представителей законодательных собраний штатов страны. В электоральном процессе участвуют более 6,5 тысяч кандидатов от 54-х политических объединений. Голосование проходит посредством специальных электронных машин.

# Международная политика # Венесуэла

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