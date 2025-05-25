Лукашенко поздравил Короля Иордании Абдалла II с Днём Независимости

Беларусь готова к совместной работе с Иорданией по всем направлениям сотрудничества. Это Александр Лукашенко подчеркнул в своем поздравительном послании, адресованном Королю Абдалле II по случаю празднования Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под его руководством королевство успешно двигается по пути стабильного развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на международной арене, заметил белорусский лидер. И подчеркнул, что теплые отношения и взаимопонимание между нашими народами послужили бы прочным фундаментом для дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям – в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.