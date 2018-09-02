«Слышала, продаются где-то»: как найти в продаже белорусские арбузы? Эксперимент СТВ

Новости Беларуси. Конец августа-начало сентября – любимое время поедателей арбузов. На прилавках магазинов, рынков, киосков сезонной торговли ассортимент велик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Постоянные покупатели точно знают, на что обращать внимание при выборе: арбуз должен быть тяжелым, блестящим, глухим при постукивании, с желтым бочком и сухим хвостиком.

Как выбрать арбуз? 10 лайфхаков Белорусский климат с каждым годом становится всё теплее. Несколько лет назад разведение бахчевых стало новым трендом. Вот только в продаже наши арбузы увидишь нечасто. Почему? Разбиралась корреспондент Анастасия Дехтяр.

В розыске – арбузы. Особые приметы – полосатая зеленая натуральная роба, имеют визуальные сходства с иностранцами, происхождение – белорусское.

Сельхозновости с бахчевых горизонтов: урожайность отечественных арбузов выше прошлогодней: 465 тонн планируется собрать с белорусских полей. Ягодные плантации (фермерские и агропромышленные, не берем в расчет личные подворья) в нашей стране сосредоточены, в основном, в трех областях – Брестской, Минской и Гомельской.

Царствует сочный король лета на площадях почти в 26 гектаров. И все бы ничего, вот только продегустировать натурпродукт, взращенный в родном гумусе, не так просто. В этом случае привычное «Купляйце беларускае» – как маркетинговая безысходность. Реклама есть, купцы не прочь, а вот товар вроде как в дефиците.

Нет, белорусские ни разу не пробовали. Мы не видели белорусского.

Если бы увидела, попробовала бы. Свое, белорусское, натуральное.

Брест. Именно здесь впервые ученые в 2018 году на экспериментальном участке собрали арбузы, созревшие за рекордно короткий срок в 65 дней. Этот регион стал плацдармом для научных опытов, здесь проводят испытания и разрабатывают промышленную технологию для возделывания ягод в наших широтах. Именно в этой области выращивают больше всего арбузов.

Наша съемочная группа отправилась на шоппинг за белорусскими дарами. На центральном городском рынке искомый объект обнаружен не был. Объезд нескольких магазинов тоже не дал результата. Решили пройти по пути наименьшего сопротивления и сузили поиск до района, где несколько фермерских хозяйств выращивают полосатые ягоды.

И вот в сельском магазине потребкооперации по весьма демократичной цене – 79 копеек – в овощном отделе арбузы местного производства.

Наталия Пришло, старший продавец магазина деревни Клейники Брестского Райпо:

Уже второй год торгуем этими арбузами. Они пользуются хорошим спросом. Родители не боятся покупать детям своим, потому что знают, что там очень мало нитратов, очень мало разных добавок. Он более экологически чистый. За несколько дней здесь покупатели уже съели 250 килограммов.

А это уже Минск, главная продовольственная Мекка столицы – сезонный рынок.

– Скажите, а белорусских у вас в продаже не было?

– Никогда не было. Но я слышала, что существуют, продаются где-то. На Комаровку, наверное, никогда еще не привозили.

– Откуда ваши арбузы?

– Астраханские. Знакомые там отправляют, родственники, а мы здесь продаем. Равшан у прилавка здесь стоит уже 4 года, торгует астраханской бахчой. Про белорусские арбузы впервые слышит.

Даже не знаю, в Беларуси растет арбуз или нет. Обойдя все торговые точки, резюмируем – в продаже только солнечные дары Краснодара и Астрахани. В магазинах столицы арбузы отечественного производства тоже замечены не были. Единственный поставщик – Россия.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

В этом фермерском хозяйстве под арбузы отведено 5 гектаров. Урожайность в этом году неплохая – 80 тонн с одного. Наш – это мед, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы В магазинах столицы, маскируясь под рядовых покупателей, мы попытались выяснить, почему же на прилавках не встретить отечественного полосатого?

– Скажите, откуда арбуз?

– Россия.

– А белорусских у вас нет?

– Нет, и не бывало.

Сезон сбора арбузного урожая в Беларуси продолжается. Заготовители Белкоопсоюза уверили, что у них еще в планах насытить центральный рынок страны отечественной ягодой. Да если взять в расчет, что ежегодно в республику импортируется порядка 22 тысяч тонн, доля местных арбузов всего 2 %.