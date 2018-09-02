Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы
Новости Беларуси. У фермера Владимира Карпивко из Смолевичского района это уже десятый арбузный сезон. На его полях экспериментировали с селекцией белорусской ягоды, но в больших объемах выращивают голландские сорта «Ливия» и «Романза», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Слышала, продаются где-то»: как найти в продаже белорусские арбузы? Эксперимент СТВ
Владимир Карпивко, фермер:
Отличный арбуз.
О вкусах здесь предпочитают не спорить. Против традиционного астраханского наши, может, и не такие сладкие. В российских больше сахарозы, а в белорусских – фруктозы.
Владимир Карпивко:
Наш более полезен. Вот что полезнее: сахар или мед? Мед! Вот и разница: наш – это мед, а этот – сахар. У нас по-любому надо арбуз один раз полоть руками, а там вносят гербициды, селитру валят.
Большая часть урожая уже собрана, на полях доспевают остатки. А вот с масштабной реализацией урожая в столичные сети (Минск-то под боком) получается односторонняя любовь. Торговые сети не заинтересованы, а мелкие предложения по 20 килограммов в неделю, да еще с доставкой в магазин, фермер считает нерентабельными.
Владимир Карпивко:
Весь вопрос в продаже, цене и продаже. Никто не заинтересован в развитии собственного производителя. Заработали денежки, привезли чужой товар, и денежки ушли из нашей экономики, вымылись, перечисленные куда-то. Я считаю, это большая глупость.
Чтобы вы на сети пошли с арбузами… Найдут у вас хоть один розовый арбуз, вам всю партию вернут назад или не заплатят. Сто причин.
Развитие собственного производства. Развитие собственной белорусской экономики.
Но фермер нашел выход – теперь его арбузы можно купить с борта. Фургоны с его сельхозпродукцией становятся на торговый прикол в семи точках Жодино.
Очень хорошие арбузы, ничем не отличаются от привозимых. И они скоро должны вытеснить привозимые арбузы, составить им конкретную конкуренцию.