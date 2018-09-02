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Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы

02 сентября 2018 20:18
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Новости Беларуси. У фермера Владимира Карпивко из Смолевичского района это уже десятый арбузный сезон. На его полях экспериментировали с селекцией белорусской ягоды, но в больших объемах выращивают голландские сорта «Ливия» и «Романза», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Слышала, продаются где-то»: как найти в продаже белорусские арбузы? Эксперимент СТВ

Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы-1

Владимир Карпивко, фермер:
Отличный арбуз.

Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы-4

О вкусах здесь предпочитают не спорить. Против традиционного астраханского наши, может, и не такие сладкие. В российских больше сахарозы, а в белорусских – фруктозы.

Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы-7

Владимир Карпивко:
Наш более полезен. Вот что полезнее: сахар или мед? Мед! Вот и разница: наш – это мед, а этот – сахар. У нас по-любому надо арбуз один раз полоть руками, а там вносят гербициды, селитру валят.

Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы-10

Большая часть урожая уже собрана, на полях доспевают остатки. А вот с масштабной реализацией урожая в столичные сети (Минск-то под боком) получается односторонняя любовь. Торговые сети не заинтересованы, а мелкие предложения по 20 килограммов в неделю, да еще с доставкой в магазин, фермер считает нерентабельными.

Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы-13

Владимир Карпивко:
Весь вопрос в продаже, цене и продаже. Никто не заинтересован в развитии собственного производителя. Заработали денежки, привезли чужой товар, и денежки ушли из нашей экономики, вымылись, перечисленные куда-то. Я считаю, это большая глупость.

Чтобы вы на сети пошли с арбузами… Найдут у вас хоть один розовый арбуз, вам всю партию вернут назад или не заплатят. Сто причин.

Развитие собственного производства. Развитие собственной белорусской экономики.

Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы-16

Но фермер нашел выход – теперь его арбузы можно купить с борта. Фургоны с его сельхозпродукцией становятся на торговый прикол в семи точках Жодино.

Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы-19

Очень хорошие арбузы, ничем не отличаются от привозимых. И они скоро должны вытеснить привозимые арбузы, составить им конкретную конкуренцию.

# Еда # общество # Владимир Карпивко # Фотофакт

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