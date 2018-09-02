Наш – это мёд, а российский – сахар. В Смолевичском районе фермер вот уже 10-й год выращивает арбузы

Новости Беларуси. У фермера Владимира Карпивко из Смолевичского района это уже десятый арбузный сезон. На его полях экспериментировали с селекцией белорусской ягоды, но в больших объемах выращивают голландские сорта «Ливия» и «Романза», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Слышала, продаются где-то»: как найти в продаже белорусские арбузы? Эксперимент СТВ

Владимир Карпивко, фермер:

Отличный арбуз.

О вкусах здесь предпочитают не спорить. Против традиционного астраханского наши, может, и не такие сладкие. В российских больше сахарозы, а в белорусских – фруктозы.

Владимир Карпивко:

Наш более полезен. Вот что полезнее: сахар или мед? Мед! Вот и разница: наш – это мед, а этот – сахар. У нас по-любому надо арбуз один раз полоть руками, а там вносят гербициды, селитру валят.

Большая часть урожая уже собрана, на полях доспевают остатки. А вот с масштабной реализацией урожая в столичные сети (Минск-то под боком) получается односторонняя любовь. Торговые сети не заинтересованы, а мелкие предложения по 20 килограммов в неделю, да еще с доставкой в магазин, фермер считает нерентабельными.

Владимир Карпивко:

Весь вопрос в продаже, цене и продаже. Никто не заинтересован в развитии собственного производителя. Заработали денежки, привезли чужой товар, и денежки ушли из нашей экономики, вымылись, перечисленные куда-то. Я считаю, это большая глупость. Чтобы вы на сети пошли с арбузами… Найдут у вас хоть один розовый арбуз, вам всю партию вернут назад или не заплатят. Сто причин. Развитие собственного производства. Развитие собственной белорусской экономики.

Но фермер нашел выход – теперь его арбузы можно купить с борта. Фургоны с его сельхозпродукцией становятся на торговый прикол в семи точках Жодино.