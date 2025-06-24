В 2025 году сельхозпредприятия Минской области примут на работу порядка 300 молодых специалистов

Сельхозпредприятия Минщины в 2025 году примут на работу порядка 300 выпускников вузов и средних специальных учебных заведений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учреждения агропромышленного комплекса уже пополняются молодыми специалистами. Социальные гарантии, стимулирующие выплаты и программы по обеспечению жильем – лишь часть мер, направленных на поддержку молодежи в профессии. О том, какие условия созданы для закрепления кадров в Березинском районе – расскажет Анастасия Близнюк.

Позади годы учебы в сельхозакадемии. И первые трудовые будни. Стать ветврачом для Анны Романчук была мечта, а потом цель. С детства может найти подход к животным. А теперь есть знания, чтобы помочь и получить результат.

Анна Романчук, ветеринарный врач СУП «Агромаз»:

Я с детства люблю животных и всегда хотела им помогать. Выбрала такую профессию. Без любви ты не справишься. Я люблю свою профессию и ни о чем не жалею. Да, немного сложно, но все получается. Мы закреплены за главным медврачом, он нас курирует, но через два месяца мы уже будем сами за себя. На страже здоровья животных в хозяйстве сразу три молодых специалиста. Функционал обязанностей большой. В том числе работают молодые кадры и на закладке сенажа.