Лазуткин: наш славянский принцип – делай как я, если делает Президент, делают и все остальные
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим большое совещание по вопросам экологии у Александра Лукашенко. Переговоры Путина и Трампа: что решили президенты России и США и как отреагировали в Европе? Ситуацию на выборах в Польше и Румынии. В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Батька полетел, видит деревню, например, или садовое товарищество. И там свалка находится на одном из участков. Металл какой-нибудь натаскан, мусор, тряпки всякие. Бывают люди, у которых с головой проблемы, они там все собирают. И Батька скажет: ну-ка там разобрались с этим всем. А ему говорят: а это частная собственность. Человек эту землю выкупил, он на ней все, что хочет, может делать. Там одно дерево растет, так он у нас занимается садоводством. То, что помойка вокруг этого дерева, мы ничего не можем сделать. Так вопрос в законодательстве. То есть надо смотреть, если это частная собственность, то там что, можно делать помойку в этом случае? Но опять же, что считать помойкой? Вот человек скажет: это у меня стройматериалы, сложенные так, немножко в беспорядке. Кирпичи я натаскал, и они у меня там валяются. И что мы сделаем, если это частная собственность? То же самое касается предприятий. Тоже не будем далеко ходить.
По центру Минска есть там отдельные у нас небольшие предприятия. Ой, там, Григорий, горят проблемки такие, что… Фонд ветшает, не все используется. Эта земля-то золотая, которую можно было бы тоже под какую-то застройку пустить, как-то это все окультурить, продать, но тоже надо решение какое-то принимать. Надо, значит, какие-то тоже создавать инвестпроекты под это все дело. Вопросы, повторюсь еще раз, это законодательные базы. Лукашенко об этом говорит, кто за что отвечает. Мало просто убрать мусор. Фермы те же самые, с чего начался вот этот фрагмент. То есть вот он с вертолета пролетает, видит, что заброшенные какие-то там коровники стоят. Это было, по-моему, год назад, надо все это там заровнять. Да, заровняем, хорошо. Но получается, что недвижимость, которая вчера вот эта была там, или даже есть здания, которые вообще не оформлены, не были на балансе никогда. Их там закопали – свалка получилась. То есть как это все законодательно прописать? Что мы с этим объектом делаем?
И вот это все большой блок проблем, которые надо посмотреть. Я думаю, что поэтому поручение дается правительству. Это не о том, что надо объехать или обойти пешком весь Минский район. Надо просто посмотреть практику по таким вещам. Какие есть проблемные точки, что мы можем сделать и во что мы упираемся, если проблемы возникают и мы никак не можем решить. Более того, предприятия тоже разные бывают. Ну вот, например, нет у них денег, чтобы там снести здание. Или нет денег, чтобы отремонтировать. Но снос все-таки дешевле стоит, чем какой-то ремонт и прочее. Может, надо помочь, денег дать на снос? Такое тоже бывает у нас.
Поэтому в каждом случае надо разбираться. Но в целом сказать о том, что у нас прям какая-то свалка, помойка вокруг. Я считаю, все-таки наши люди, они молодцы. Они стараются, где могут, окультурить, облагородить. По Минску пройдитесь, там есть такие палисаднички, цветнички, там люди цветочки сажают. То есть человеку надо просто не мешать, если он, правда, делает что-то хорошее в этом плане. И сколько инициатив было самых разных, когда люди там и мусор сами собирают, и не надо им субботник для этого: вот люди собрались, например, что-то убрали вместе в том же Минском районе. Просто надо все это поощрять, видеть, если вот хорошая какая-то есть команда, которая за свой счет это все делает. Может, надо им помочь, где-то тоже попиарить, подсветить. Волонтеры опять же всякие. Вот это все надо делать, и в этом плане это уже не про законы, а про принципы и инициативы. Что вот если люди как бы готовы что-то делать, надо их в этом поддерживать. Президент, его задача – давать задачи правительству. Поэтому тут такой тон совещания о том, что посмотрите, я там бываю, а вы там бываете? Вы видите то, что я вижу? Вот про это. Поэтому пока огонь не погас на ближней даче, все должны то же самое сделать – посмотреть. И в этом тоже наш славянский принцип – делай, как я. Вот руководитель делает, и все смотрят, и тогда тоже делают. А если Президент скажет: я сам туда не хожу, не вижу, не бываю, так никто не пойдет, не побывает и не посмотрит.