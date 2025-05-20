Лазуткин: наш славянский принцип – делай как я, если делает Президент, делают и все остальные

Андрей Лазуткин, политолог:

Батька полетел, видит деревню, например, или садовое товарищество. И там свалка находится на одном из участков. Металл какой-нибудь натаскан, мусор, тряпки всякие. Бывают люди, у которых с головой проблемы, они там все собирают. И Батька скажет: ну-ка там разобрались с этим всем. А ему говорят: а это частная собственность. Человек эту землю выкупил, он на ней все, что хочет, может делать. Там одно дерево растет, так он у нас занимается садоводством. То, что помойка вокруг этого дерева, мы ничего не можем сделать. Так вопрос в законодательстве. То есть надо смотреть, если это частная собственность, то там что, можно делать помойку в этом случае? Но опять же, что считать помойкой? Вот человек скажет: это у меня стройматериалы, сложенные так, немножко в беспорядке. Кирпичи я натаскал, и они у меня там валяются. И что мы сделаем, если это частная собственность? То же самое касается предприятий. Тоже не будем далеко ходить.

По центру Минска есть там отдельные у нас небольшие предприятия. Ой, там, Григорий, горят проблемки такие, что… Фонд ветшает, не все используется. Эта земля-то золотая, которую можно было бы тоже под какую-то застройку пустить, как-то это все окультурить, продать, но тоже надо решение какое-то принимать. Надо, значит, какие-то тоже создавать инвестпроекты под это все дело. Вопросы, повторюсь еще раз, это законодательные базы. Лукашенко об этом говорит, кто за что отвечает. Мало просто убрать мусор. Фермы те же самые, с чего начался вот этот фрагмент. То есть вот он с вертолета пролетает, видит, что заброшенные какие-то там коровники стоят. Это было, по-моему, год назад, надо все это там заровнять. Да, заровняем, хорошо. Но получается, что недвижимость, которая вчера вот эта была там, или даже есть здания, которые вообще не оформлены, не были на балансе никогда. Их там закопали – свалка получилась. То есть как это все законодательно прописать? Что мы с этим объектом делаем?