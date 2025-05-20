Лазуткин: на месте Украины получился полигон и лаборатория политтехнологий

Андрей Лазуткин: Были они, короче, хотя бы там депутатами еще кем-то. А кем был Зеленский до выборов? Актером был. А как он стал президентом? Ему сняли самый длинный в истории предвыборный ролик. Вот мы посмотрели короткое видео, которое RТ снимало на полторы минуты. А надо снять там три сезона таких хороших видео, чтобы это был сериал целый, чтобы каждая серия была по часу. И вот кандидата Голобородько, который там борется и с олигархами, простой учитель школы, как он там, значит, все наводит там порядок. Порядок он везде порядок, неважно, Лукашенко его там навел или кто-то еще. Люди хотят этого порядка, поэтому голосуют не просто там типа за Лукашенко, а за порядок. Они порядка хотят. Хотели в Украине. Но чтобы выбрать конкретно Зеленского, надо показать им красивый мультик про этого Голобородько, который наводит то, что они хотят. Какие-то сказки. Мы сегодня можем такой снять мультик, чтобы там победил какой-то новый хороший парень для украинцев.

Григорий Азаренок:

Нам тут снимали в 2020 году мультики.

Андрей Лазуткин:

Нам, кстати, так и не сняли ничего похожего. Там реально работали какие-то гении вот этих политтехнологий. Никто такого раньше не делал в принципе. Более того, та команда, которая Зеленского, – люди, которые вышли из среды конкурентной, то есть там всегда были эти выборы в Украине, вот такие стенка на стенку, то есть не как у нас в Беларуси или как в России, там всегда все было непонятно, очень много денег, много подрядов и политтехнологии, которые вышли из этой среды украинской, они отличаются от наших братьев русских или от нас, потому что люди это абсолютно такие подлые негодяи, вот прямо, знаете, в квадрате каком-то, некие эталонные. Как сказать, они в своем деле спецы великолепные, но они вышли из среды, где ты не можешь выйти из нее нормальным человеком. Ты будешь прожженной такой сволочью. Когда такие люди формируют команду, а потом еще получают огромные деньги от американцев, когда война началась.

Мы получаем абсолютно новые формы пиара, когда у нас контрнаступ, как это медийно все отыгрывалось, а потом еще там за полтора года начало все вибрировать, потом как с Пригожиным, как происходило все это медийно, тоже отыгрывалось. То есть мы получили такой настоящий полигон или лабораторию политтехнологии на месте Украины. Дело в том, что выбрали это люди не Кучму какого-никакого или еще нейтрального человека. Они выберут завтра кого угодно нового, но если будет красивый мультик, который им снова снимут американцы, про какого-нибудь врага народа, был слуга народа, будет там новый человек и под него новое какое-то позиционирование, новая кампания. Вопрос, мы сегодня в Украине можем на такие выборы повлиять, пока они будут снимать свой сериал? Более того, если у нас этот враг народа, человек, который завтра будет баллотироваться, при этом мы будем уверены, что он не сольет страну американцам.