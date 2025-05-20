Егор Корцов – лучший игрок 9-го тура ЧБ по футболу

Лучшим игроком 9-го тура национального первенства по футболу признан Егор Корцов. Нападающий брестского «Динамо» принял самое непосредственное участие в разгроме «Минска» – 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На счету форварда два гола и столько же ассистов. Вначале он выиграл верховую борьбу и замкнул навес с углового. Затем попытался пробить сам, но получилась передача на Артема Быкова. Последний оказался точен. Ну а второй мяч наверняка будет претендовать на звание лучшего за весь чемпионат.

На данный момент Корцов является лучшим бомбардиром розыгрыша. В его активе 12 баллов. Также форвард возглавляет список ассистентов.