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Егор Корцов – лучший игрок 9-го тура ЧБ по футболу

20 мая 2025 19:00
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Лучшим игроком 9-го тура национального первенства по футболу признан Егор Корцов. Нападающий брестского «Динамо» принял самое непосредственное участие в разгроме «Минска» – 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На счету форварда два гола и столько же ассистов. Вначале он выиграл верховую борьбу и замкнул навес с углового. Затем попытался пробить сам, но получилась передача на Артема Быкова. Последний оказался точен. Ну а второй мяч наверняка будет претендовать на звание лучшего за весь чемпионат. 

На данный момент Корцов является лучшим бомбардиром розыгрыша. В его активе 12 баллов. Также форвард возглавляет список ассистентов.

# Футбол

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