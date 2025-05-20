Хоккеисты «Динамо-Джуниверс» стали седьмыми в финале Юниорской лиги России

Хоккеисты столичного клуба «Динамо-Джуниверс» заняли седьмое место среди 10 участников в финальном турнире Юниорской лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вместе с белорусами за награды боролись 9 лучших команд до 18 лет. На предварительном этапе минчане стали четвертыми в группе Б, одержав одну победу и потерпев три неудачи. В четвертьфинале наши парни уступили нижегородскому «Торпедо», после чего проиграли «Динамо-Юниору» из Санкт-Петербурга. В матче за седьмое место турнира хоккеисты «Динамо-Джуниверс» разгромили «Адмирал» из Владивостока со счетом 12:4. По две шайбы в составе победителей забросили Надар Фролов, Глеб Богданович, Александр Бедрицкий и Илья Кулаков.