«Неман» обыграл «Нафтан» в первом матче тура ЧБ по футболу

Матчем между «Нафтаном» и «Неманом» стартовал 10-й тур чемпионата страны по футболу. Непривычные сроки связаны с тем, что в субботу, 24 мая, состоится финал национального кубка. Поэтому долг календарю участники решающей битвы отдают во вторник, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый тайм выдался на редкость забивным. За 45 минут зрители стали свидетелями четырех точных ударов. Вначале условия диктовал «Неман». На второй минуте отличился Кучинский. Спустя некоторое время его почин поддержал Пантя. На экваторе отрезка Гвет сделал разницу нескромной. Однако последнее слово осталось за новополочанами. Пранович намекнул на возрождение борьбы. Но воплотить мечту в жизнь не получилось. 3:1 – клуб из Гродно сильнее.