В Эстонии число безработных достигло 64 тысяч человек

Кадровый голод в Прибалтике. Согласно данным Департамента статистики Эстонии, в первом квартале 2025 года число безработных в стране достигло 64 тысяч человек. А это, к слову, антирекорд за последние 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по данным исследования, уровень безработицы взлетел до 8,6 %. При этом наибольшее количество опрошенных безуспешно пытаются трудоустроиться уже на протяжении года. Общее сокращение числа занятых связывают с массовым закрытием предприятий из-за экономического кризиса в Прибалтике. И все это происходит на фоне старения трудоспособной части населения. Сообщается, что больше всего экономически неактивных людей зафиксировано в Таллине и Южной Эстонии.