Слуцкие пояса появились в продаже: варианты подороже - для ценителей и подешевле в виде чехлов для телефона и других сувениров для обывателей

Новости Беларуси. Болельщики, которые захотят увезти из белорусской столицы не только впечатления, но и эксклюзивные сувениры, не должны остаться разочарованными. Понятно, что приевшимися магнитиками уже мало кого удивишь, нужно что-нибудь аутентичное.

Слуцкий пояс — один из символов Беларуси, воссоздание которого, кстати, стало возможным только благодаря вниманию на высшем уровне — уже можно купить. Кстати, параллельно с возрождением национального бренда возникла дискуссия между технологами и историками. Дескать, как должен выглядеть слуцкий пояс, созданный в 21 веке? И в этом вопросе, как и в самом аналоге знаменитого рушника, хватает хитроумных переплетений, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Такая красота в 18 веке для мужчины была сродни иномарке последней версии, если сравнивать с нашим временем. Повязанный слуцкий пояс на шляхтиче служил не просто элементом костюма – был самым красноречивым доказательством, что его владелец очень богат.

Борис Лазуко, директор музея древнебелорусской культуры ГНУ «Центр истории белорусской культуры, языка и литературы» НАН Беларуси:

Цена такого золототканого пояса равнялся годовому окладу кадрового военного. За такой пояс можно было купить небольшой дом с сотней душ.

Вот это настоящий слуцкий пояс с соответствующими отметками.

Фразу «настоящий слуцкий пояс» в Беларуси произносит далеко не каждый экскурсовод или ученый. В музеях нашей страны всего лишь чуть более десятка таких национальных артефактов. Но, к счастью, о сохранении истории позаботились наши бережливые предки. Пояс был настолько ценен, что в ход пускали и совсем небольшие фрагменты. Так получались предметы церковного облачения или вот, своего рода сумочка, на которую наверняка бы положили глаз и современные модницы.

Борис Лазуко:

Иногда звучит факт, что Богданович ошибся, что нет там васильков. Призываю всех посмотреть на это изображение - это очень похоже на василек.

Первый узор, по которому выткана копия пояса.

Разговор о копиях для Бориса Андреевича не самый простой. Историк согласен, что современные аналоги слуцких поясов размерами и узором действительно напоминают своих аутентичных предшественников, но к цветовому решению у ученого хватает претензий. По его мнению, копии дублируют пояса в том состоянии, в котором их обнаружили после сотен лет хранения под землей или в грудах мусора.

Борис Лазуко:

Мы знаем, как он выглядел, сохранились многие изобразительные материалы. Мы должны делать копию того пояса, который был выткан в 18 веке, а не повторять копию, где будут пятна, выцветшие места.

Борис Лазуко вовсе не против изготовления копий с налетом прошлых веков. Но лишь в том случае, если демонстрировать их в музеях или на уроках истории. Чтобы показать, насколько ярким изначально был элемент шляхетского костюма, ученый разворачивает копию, сделанную фотоспособом.

Борис Лазуко:

Вот такими, возможно, пояса был в 18 веке, а это его нынешнее состояние. Так скажите, какую копию мы должны делать? Такую грязненькую, или такую, которую не стыдно будет представить президенту страны?

Антонина Исакова, ведущий художник РУП «Слуцкие пояса»:

Мы не знаем точно, какими по цвету они были. Нельзя угадать, как оно было 100, 200 лет назад.

На слуцком предприятии – именно здесь сегодня изготавливают копии знаменитых поясов – уверены, что действовать лучше наверняка. Дескать, размер со временем не изменится, а вот колдовать с цветом возможно и до нарушения исторической справедливости.

Антонина Исакова:

Лучше и надежнее - как нашли. Потому что раньше были и красители другие, просто современное производство не может повторить те сочетания, которые были раньше.

Свежевытканная копия слуцкого пояса в руках художника буквально один в один дублирует найденный привет из прошлого. О том, на сколько важно и нужно возродить производство одного из символов Беларуси, в апреле во время визита на фабрику говорил президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наши здесь экскурсоводы, ткачи и руководитель предприятия меня убедили в том, что правильно сделали, что возродили этот товар того века - 250 лет. Это все-таки наше. Хоть это и недешево, но, я думаю, это того стоило.

И вот он, парадокс 21 века - то, что создавали на ручных станках несколько столетий назад, сегодня удается повторить лишь на уникальном оборудовании. В мире такой машины, разработанной специально для Слуцка, больше нет.

Антонина Исакова:

Такое уникальное оборудование необходимо для того было, что Слуцкий пояс очень сложный по структуре. Пояса были двухлицевыми и четырехсторонними.

Едва ли ткачи в 18 веке могли себе представить, что узор слуцкого пояса пропишут в компьютерной программе, а за станком будет стоять серьезная дама. Тут, кажется, только нитки разве что человек-паук сможет заправить. Кстати, из-за того, что те самые нитки очень тонкие, один пояс создается в среднем 60 часов! Если увеличить скорость работы оборудования, ювелирные переплетения попросту порвутся. Оттого и цена такой исторической реплики – с большим количеством нулей.

Антонина Исакова:

От 10 до 50 миллионов белорусских рублей.

Вы не ослышались: до 50 миллионов рублей! В зависимости от длины пояса и использования нитей с серебром или золотом. Но даже при таком эксклюзивном ценнике, заказов на предприятии столько, что планируют вводить дополнительные смены для изготовления копий. Для тех же, кому копия артефакта не по карману, здесь разработали целую коллекцию сувениров со знакомыми мотивами. Чехлы, закладки, подарочные мешочки. А ведь совсем недавно слуцкие пояса создавали лишь здесь…а еще раньше – примерно на таком станке.

Ирина Фурманец, экскурсовод Музея истории слуцких поясов:

Работали за станком мужчины, потому что работа была физически тяжелой и изнурительной. Работали они по 14-16 часов в сутки. Вместе с тем, такой мастер мог сделать всего 2-3 пояса в год.

Кстати, даже при всем желании, на том же станке и с теми же нитками, мастер не мог создать два идентичных пояса. Каждый был уникален. Впрочем, и завязывали такой элемент костюма, применяя шляхетскую фантазию. В этой теме узлом дресс-кода никто никого не связывал. Сегодня – так, завтра – иначе, а послезавтра – и вовсе прямо-таки игривый вариант. Лицевой была каждая сторона исторического аксессуара, поэтому вариаций было множество.

Анатолий Парахневич, настоятель прихода Посещения Пресвятой Девы Марии (д. Ольковичи):

Фрагмент слуцкого пояса. Здесь уже надпись сделана «Слуцк» латиницей. Не буду рассказывать, как попал, почему - истории разные бывают.

Ксендз Анатолий – тот самый человек, о котором бы сказали «частные руки». Не один музей мира мечтает обогатить свои экспозиции слуцким поясом, который мы увидели в Вилейском районе. Владелец признается: продать уже предлагали.

Анатолий Парахневич:

Это такая вещь, что можно от многого отказаться. Тяжело представить, как можно его продать.

Анатолий вспоминает, как впервые увидел слуцкий пояс на выставке в Варшаве. Дело было почти 30 лет назад, но ксендзу до сих пор обидно – рядом с нашим национальным достоянием была табличка «Польские слуцкие пояса». Прошло время, и наш герой оказался уже в московском музее. Но впечатления и от этой экспозиции были не самыми светлыми.

Анатолий Парахневич:

Было написано «Пояс. Слуцк». И не написано, что это Беларусь. Грустная эта картина.

Слуцкий пояс, которым Анатолию посчастливилось владеть, кто-то наверняка бы спрятал за тремя замками, кто-то ни за что бы не согласился, как говорят, «светиться» перед телекамерой, но ему искренне хочется, чтобы как можно больше людей увидели частичку нашего прошлого. Частичку, которая дышит судьбами предков, которая связывает нас, и, благодаря которой, мы еще можем буквально прикоснуться к истории.

P.S.

Борис Лазуко:

Про многие вещи, про которые я могу тут долго рассказывать и ручками размахивать, 90% нашего населения - это обидно мне - не знают. Они говорят: что там хорошего, ткань и ткань... Есть такие понятия: гобелены вПариже, венецианское стекло… - и вместе с этими всемирно известными брендами мы можем положить наш слуцкий пояс. Это не только мое мнение. Это общепризнанный факт.