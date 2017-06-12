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Шесть фонарей на площади Свободы украсили мотивами слуцких поясов

12 июня 2017 15:57
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Новости Беларуси. «Заміж пярсідскага ўзора...». Мотивы слуцких поясов теперь можно увидеть в центре столицы. А именно – на опорах фонарей. Такая необычная идея пришла к администрации Центрального района Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Творческую поддержку оказала Белорусская государственная академия искусств.

Опоры сейчас яркие и привлекают внимание, что не может не понравиться как минчанам, так и гостям столицы.

Шесть фонарей на площади Свободы украсили мотивами слуцких поясов-1

Владимир Зинкевич, заведущий кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств:
Слуцкий пояс – это, по сути, символ нашей страны. И даже в период создания его это была какая-то очень важная сакральная связь архитектурной среды с народным творчеством, с символом нашей страны.

Шесть фонарей на площади Свободы украсили мотивами слуцких поясов-4

Горожане:
Меня очень радует, что наша столица преображается. В ней появляется все больше и больше белорусского колорита, и это здорово.

Очень нравится. Минск стал более красочным, красивым. Приятнее стало пройти.

Необычных фонарей шесть. Художнику понадобился месяц, чтобы их расписать.

Кстати, работал автор абсолютно бесплатно.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Владимир Зинкевич

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