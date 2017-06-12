Шесть фонарей на площади Свободы украсили мотивами слуцких поясов

Новости Беларуси. «Заміж пярсідскага ўзора...». Мотивы слуцких поясов теперь можно увидеть в центре столицы. А именно – на опорах фонарей. Такая необычная идея пришла к администрации Центрального района Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Творческую поддержку оказала Белорусская государственная академия искусств.

Опоры сейчас яркие и привлекают внимание, что не может не понравиться как минчанам, так и гостям столицы.