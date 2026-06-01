Новости по тегу #Слуцкие пояса

В XVIII веке несвижский ординат Михаил Казимир Рыбонька решил: зачем закупать за большие деньги в Турецко-Османской империи роскошные пояса, если можно наладить свое производство.
Приобретенный подлинный Слуцкий пояс создан на Радзивилловской мануфактуре (1807–1818 гг.)
История с белорусским шелком – это не о том, что что-то не получилось. Это о том, как идея нашла более практичное применение.
Слуцкие пояса – это целый пласт истории и достояние всего нашего белорусского народа.
Так как специальной литературы по обучению ткачеству не было, мастер общалась с местными жителями, перенимала опыт и сама воссоздала это направление.
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