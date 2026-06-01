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Новости по тегу #Слуцкие пояса

Культурное наследие Беларуси – побывали в Слуцком краеведческом музее и узнали историю легендарных поясов
01 июня 2026 12:45

Культурное наследие Беларуси – побывали в Слуцком краеведческом музее и узнали историю легендарных поясов

В Национальный художественный музей поступил подлинный слуцкий пояс XIX века
23 мая 2026 11:58

В Национальный художественный музей поступил подлинный слуцкий пояс XIX века

От слуцких поясов до хирургических нитей – белорусская шёлковая история. Выгодно ли своё производство?
01 февраля 2026 18:50

От слуцких поясов до хирургических нитей – белорусская шёлковая история. Выгодно ли своё производство?

На изготовление Слуцкого пояса нужно 60 часов – показываем уникальный станок, аналогов которому нет в мире
26 марта 2025 13:19

На изготовление Слуцкого пояса нужно 60 часов – показываем уникальный станок, аналогов которому нет в мире

Творческий подход и сохранение традиций – мастер Квасыничского центра ремесел обучает детей ткачеству
23 января 2025 10:29

Творческий подход и сохранение традиций – мастер Квасыничского центра ремесел обучает детей ткачеству

За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде
24 апреля 2024 11:33

За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде

«И текстильные, и соломенные». Посмотрите, какие куклы делают умельцы из Слуцкого района
06 июля 2022 13:58

«И текстильные, и соломенные». Посмотрите, какие куклы делают умельцы из Слуцкого района

«За 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения». Как в Беларуси возродили производство слуцких поясов
28 июля 2020 12:17

«За 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения». Как в Беларуси возродили производство слуцких поясов

«Считалось, что если женщина прикоснётся, они потускнеют». Легенды и факты о слуцких поясах
01 ноября 2019 11:45

«Считалось, что если женщина прикоснётся, они потускнеют». Легенды и факты о слуцких поясах

«Я карандашом не нарисую то, что получалось, когда они нажимали на педаль»: как ткали слуцкие пояса в 18 веке и что изменилось сейчас
22 мая 2018 14:24

«Я карандашом не нарисую то, что получалось, когда они нажимали на педаль»: как ткали слуцкие пояса в 18 веке и что изменилось сейчас

5 ноября в Минске отрывается выставка Слуцких поясов, привезенных из Польши
05 ноября 2014 08:11

5 ноября в Минске отрывается выставка Слуцких поясов, привезенных из Польши

Шесть уникальных Слуцких поясов привезли в Минск из Польши
30 октября 2014 18:10

Шесть уникальных Слуцких поясов привезли в Минск из Польши