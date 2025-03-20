Новости по тегу #Антонина Исакова

«Я самая первая сидела к входу и разрабатывала на маленьком станочке пояс в выборной технике. Он тогда ко мне подошел и поинтересовался, что я делаю. Я ему рассказывала, что я художник, но я сама научилась ткать для того, чтобы можно было разработать какие-то изделия».
«Бережет наших детей просто. Президент, как отец, бережет своих детей».
«Я никого не представляю, кто бы мог бы занять это место и так же руководить, так же страну держать, как он».
10 октября 2026 18:46
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