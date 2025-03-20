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Новости по тегу #Антонина Исакова

Не сдержала слёз, говоря о Лукашенко. Художница «Слуцких поясов» вспомнила встречу с Президентом
20 марта 2025 16:26

Не сдержала слёз, говоря о Лукашенко. Художница «Слуцких поясов» вспомнила встречу с Президентом

Белорусы в 2025-м проголосовали за жизнь без войны – Антонина Исакова
20 марта 2025 16:23

Белорусы в 2025-м проголосовали за жизнь без войны – Антонина Исакова

Я другого Президента не представляю, он для всех родной человек – белоруска о Лукашенко
20 марта 2025 16:17

Я другого Президента не представляю, он для всех родной человек – белоруска о Лукашенко

Слуцкие пояса появились в продаже: варианты подороже - для ценителей и подешевле в виде чехлов для телефона и других сувениров для обывателей
04 мая 2014 20:09

Слуцкие пояса появились в продаже: варианты подороже - для ценителей и подешевле в виде чехлов для телефона и других сувениров для обывателей