«10 лет назад таких преступлений было в 28 раз меньше». Почему в Беларуси прогрессирует проблема педофилии?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья. Юлия Бешанова, ведущая:

Сегодня у нас, к сожалению, сложная тема для разговора. Мы все чаще слышим о том, что есть такая проблема в Беларуси, как педофилия. Не можем не поговорить об этом. Насколько серьезно сегодня в Беларуси стоит эта проблема? Растет ли число таких преступлений?

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

На самом деле, проблема достаточно серьезная. Если говорить с точки зрения правоохранителей, то еще 10 лет назад таких преступлений было в 28 раз меньше, чем в прошлом году. Было 38, а стало более 1 000. Но мы говорим не о преступлениях прежде всего, мы говорим о росте числа пострадавших, жертв от преступной деятельности педофилов. Мы говорим о том, что проблема и с социальной, и с криминологической точки зрения, к сожалению, прогрессирует. Не обращать внимание на эту угрозу мы не можем. Юлия Бешанова:

С чем это связано? С более тщательной работой правоохранительных органов или дети стали более открытые, начали говорить об этой проблеме? Или растет число людей, которые психически больны и совершают такие преступления?

Геннадий Казакевич:

Это совокупность причин и условий. С одной стороны, мы стали эффективнее выявлять педофилов, в том числе и в интернете у нас появился новый инструментарий, появились формы и методы. Стали активнее двигаться в этом направлении, соответственно, это говорит об эффективности работы правоохранителей. С другой стороны, мы видим, что проблема стала больше. К сожалению, вал, массив негативной информации, порноконтента в интернете, его доступность развращает людей, делает возможным доступ к самой табуированной, самой неправильной информации как со стороны педофилов, так и со стороны детей. Мы полагаем, что это совокупность проблемы. И говоря о белорусских реалиях, о белорусской действительности, мы не можем не смотреть на наших соседей, ведь там то же самое. Просвещенная Европа дошла до того, что тема педофилии уже перестает восприниматься социумом как нечто безусловно негативное. Появляются разного рода окна возможностей, уже довольно громкие голоса – почему бы и нет?